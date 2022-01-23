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【加密貨幣】各國或禁止加密貨幣 高盛看好前景

股樓投資 20:00 2022/01/23

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比特幣自11月高點以來已貶值近一半，隨着主要經濟體希望遏制其日益普及的趨勢，加密貨幣價格繼續暴跌，在今年開局不佳。根據CoinDesk的數據，比特幣在過去24小時內下跌了8%以上，截至美國東部時間上午9:30的交易價格為35,479美元。自今年年初以來，世界上最有價值的加密貨幣已經暴跌超過 20%。 11月，她的交易價格創下68,990美元的歷史新高。

根據CoinDesk的數據，世界上第二大最有價值的加密貨幣以太坊在過去24小時內下跌了12%以上，截至周六（22日）上午的交易價格約為2,400美元。自新年開始以來，這一數字下降了近 30%。

自從聯儲局暗示，可能比預期更積極地解除經濟刺激措施以來，投資者對數字貨幣和其他風險較高的資產感到不安，政府也在打擊加密貨幣。

周四（20日），路透社報導稱，俄羅斯中央銀行已提議禁止加密貨幣的使用和採礦。俄羅斯是世界上最大的加密貨幣挖礦國家之一，但其中央銀行表示，數字貨幣可能對該國的金融穩定構成威脅。俄羅斯的提議是在中國全面打擊加密貨幣、禁止交易和採礦的幾個月後提出的。

其他國家也在考慮禁止加密貨幣。11月，印度表示正準備推出一項監管數字貨幣的法案，儘管該提案仍有很多未知之處。本周早些時候，印度總理納倫德拉·莫迪（Narendra Modi）表示，需要全球合作來解決加密貨幣帶來的問題。

另一方面，高盛表示，未來5年內比特幣的價格可能會超過10萬美元。在本月早些時候發布的一份報告中，該銀行的分析師表示，他們看到未來強勁增長，因為比特幣將越來越多地從黃金中竊取市場份額。

 

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編輯：袁曉萱

 

 


 

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