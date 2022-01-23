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【加密貨幣】自創歷史新高 比特幣貶值一半

股樓投資 19:30 2022/01/23

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比特幣在周六（22日）延續跌勢，較11月的創紀錄高位下跌了50%以上，同時為加密貨幣的崩盤增添了進一步的動力。新加坡Alpha Impact的首席執行官Hayden Hughes表示：「清算保證金頭寸造成了一波額外的拋售壓力，因為作為抵押品的資產被強行出售以支付保證金貸款。」

市值蒸發了超過6000億美元，整個加密市場損失了超過1萬億美元。雖然比特幣和整個市場的跌幅都大得多，但以美元計算，這是有史以​​來第二大跌幅根據Bespoke Investment Group的數據，比特幣週六跌至34,042.78美元，跌幅為7.2%，隨後收復了大部分跌幅。其他數字資產也下跌，以太坊下跌12%。

Solana和Cardano均下跌至少17 %，根據Coinbase的說法。隨着聯儲局控制通脹的意圖使加密貨幣和股票都搖擺不定，數字資產領域出現了一個主導主題：加密貨幣的移動方式與股票和許多其他風險資產相同。周五（21日）加強了進一步謹慎的理由。彭博社報導稱，拜登政府正準備最早在下個月發布政府範圍內的數字資產初步戰略，並將要求聯邦機構評估它們帶來的風險和機遇。

【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

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編輯：袁曉萱

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