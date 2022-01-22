【2022年股市】美國對沖基金經理警告 「超級泡沫」即將爆破

股市今年開局艱難，以科技股為主的納斯達克指數已經處於回調之中，跌幅超過10%。波士頓投資公司Grantham, Mayo, & van Otterloo（GMO）的聯合創始人兼首席投資策略師傑里米‧格蘭瑟姆（Jeremy Grantham）在一份報告中表示，股市現在正處於「超級泡沫」之中，將會是壞結局。

格蘭瑟姆指出，美國股市之前經歷過兩次這樣的「超級泡沫」，1929年市場下跌導致大蕭條；2000年互聯網泡沫破滅。他還表示，美國房地產市場在2006年是「超級泡沫」，而1989年的日本股市和房地產市場都是「超級泡沫」。2022年對股市來說並不好。但美國市場仍上漲18%。

格蘭瑟姆認為，聯儲局將利率降至零，然後將利率維持在該水平近兩年的舉措，是目前市場泡沫的主要原因。人們普遍預計聯儲局將在3月的會議上開始加息。

另一方面，ACM Funds的總裁兼首席投資官喬丹·卡恩（Jordan Kahn）表示，他預見到的不是史詩般的崩盤，而是一系列他所謂的「泡沫」，即加密貨幣和投機性、無利可圖的科技股等市場角落的狂熱。

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編輯：袁曉萱