【疫下娛樂】串流平台市場飽和 Netflix會員增長大跌

2021年，Netflix的訂戶數量增長到2.22億，但這串流平台正面臨著困境，因為她在大流行期間看到民眾的興趣激增消退。總體而言，Netflix在2021年增加了1820萬會員，大約是2020年訂閱人數的一半。投資者曾希望這一步伐將再次開始加快。但該公司對2022年的預測有壞消息，導致股價在盤後交易中下跌近20%。Netflix表示，預計在1月至3月這三個月內僅增加250萬會員——遠低於分析師的預期。

Netflix承認來自迪士尼、蘋果、亞馬遜和 HBO 等串流平台的新競爭開始產生影響。世界各地的娛樂公司開發自己的串流媒體產品，競爭在過去1年愈演愈烈。

Netflix在內容上花費了數十億美元，以保持觀眾的興趣。今年最後3個月的熱門影片包括新一季的《巫師》奇幻電視劇和諷刺劇《別抬頭》——這已經成為該公司有史以來第二受歡迎的電影。

但該公司最近在美國和加拿大提高了價格，正面臨成本上升和其他挑戰——僅美元走強將使該公司損失10億美元，她表示：「該集團對本期新訂閱量的預測僅為去年數字的一半多一點。」管理層將此歸咎於內容計劃滯後，將在本季度末發布幾個大型版本，但不可否認，投資者對增長放緩的預測感到震驚。

與去年同期相比，10月、11月和12月的收入增長了16%，達到77億美元。季度利潤增長12%至6.07億美元。全年利潤從27億美元躍升至51億美元，收入增長19%至267億美元。女

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編輯：袁曉萱