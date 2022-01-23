新西蘭上調至最高防疫級別 總理阿德恩推遲婚禮

受新冠肺炎Omicron變種病毒影響，新西蘭近期新冠疫情轉趨嚴重。新西蘭政府宣布調整至最高防疫級別，周一（24日）午夜起實施限制活動參與人數等措施。新西蘭總理阿德恩表示，她的婚禮亦因疫情惡化而要推遲舉行。

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阿德恩（Jacinda Ardern）周日（23日）宣布，將新西蘭防疫級別由第二級橙色提升至最高的紅色級別。酒吧及餐廳等室內場所舉辦婚禮等活動人數上限為100人，若場地未引入疫苗護照措施，人數上限只有25人。四年級以上的學童由新學年開始，需在校內佩戴口罩。

阿德恩強調，「紅色」級別並非封城，商舖仍可營業，民眾亦可以繼續探訪親友，國內旅遊亦不受限制。阿德恩指，新西蘭應對Omicron變種初期計劃與應對Delta變種時相似。但她上周曾承認，由於Omicron變種具高傳染性，新一波疫情爆發或無可避免。

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新西蘭近日出現婚禮感染群組，有北島（North Island）家庭乘搭飛機前往南島（South Island），出席一場逾100人參加的婚禮後確診，患者更傳染一名機組人員。

阿德恩即將和電視節目主持人男友Clarke Gayford完婚。阿德恩表示，決定對她亦有影響，她透露自己的婚禮要推遲舉行，但未透露原定婚禮日期。

新西蘭12歲或以上民眾中，約93%已完成疫苗接種，52%更已打加強劑，現已開始為5至11歲兒童接種疫苗。

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責任編輯：李俊儀