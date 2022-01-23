約翰遜妻捲入派對門 封城邀密友訪首相府聚會

英國政府官員正就英國首相約翰遜派對門進行獨立調查，報告料最快本周出爐。約翰遜妻子西蒙玆也捲入派對門，英媒指西蒙玆於封城期間以涉及公事為由，多次邀請密友到訪首相府聚會。

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英媒《星期日泰晤士報》（Sunday Times）報道，英國政府高級官員格雷（Sue Gray）調查派對門事件期間，發現西蒙玆（Carrie Johnson）封城期間於首相府接待密友的證據。

該報指西蒙玆曾經以工作理由於首相府接待兩名公務員朋友，但事發時他們是於内閣辦公室任職，而非首相府辦公室。

其中一名是時任內閣事務大臣高文浩（Michael Gove）的助理紐曼（Henry Newman），紐曼目前為首相府高級顧問。另一名則為高文浩當時的特別顧問格里姆斯頓（Josh Grimstone）。

該報引述白廳消息人士説法，質疑當時沒有任何官員在場，内閣辦公室特別顧問前往首相府參與工作會議的説法顯然不合理。

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英媒早前已經揭發，首相府在前年封城期間舉行規模達數十人的派對，餐桌上擺滿食物和葡萄酒。約翰遜與西蒙玆都有出席。

西蒙玆上周也承認政府前年9月要求公眾與非家庭成員保持社交距離幾天後，她出席朋友訂婚派對時違反指引。

根據網上流傳的相片，西蒙玆與好友在俱樂部戶外拍照時都沒有戴口罩，而西蒙玆更伸出手攬住好友。

英媒指格雷已獲授權取得首相府職員進出工作地點的數據，包括他們的拍卡紀錄作進一步調查。格雷預計將於本周發表調查結果。

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責任編輯：鄭錦玲