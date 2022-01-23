  • 20°C
香港時間 : 2022123日 (日) 18:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

約翰遜妻捲入派對門 封城邀密友訪首相府聚會

環球社會熱點 17:58 2022/01/23

分享：

英國政府官員正就英國首相約翰遜派對門進行獨立調查，報告料最快本周出爐。約翰遜妻子西蒙玆也捲入派對門，英媒指西蒙玆於封城期間以涉及公事為由，多次邀請密友到訪首相府聚會。

約翰遜國會俾人逼宮 點解要用中文講你好？ 【下一頁】

英媒《星期日泰晤士報》（Sunday Times）報道，英國政府高級官員格雷（Sue Gray）調查派對門事件期間，發現西蒙玆（Carrie Johnson）封城期間於首相府接待密友的證據。

該報指西蒙玆曾經以工作理由於首相府接待兩名公務員朋友，但事發時他們是於内閣辦公室任職，而非首相府辦公室。

其中一名是時任內閣事務大臣高文浩（Michael Gove）的助理紐曼（Henry Newman），紐曼目前為首相府高級顧問。另一名則為高文浩當時的特別顧問格里姆斯頓（Josh Grimstone）。

該報引述白廳消息人士説法，質疑當時沒有任何官員在場，内閣辦公室特別顧問前往首相府參與工作會議的説法顯然不合理。

英國會議員指逼宮後受威脅 約翰遜：未見相關證據 【下一頁】

英媒早前已經揭發，首相府在前年封城期間舉行規模達數十人的派對，餐桌上擺滿食物和葡萄酒。約翰遜與西蒙玆都有出席。

西蒙玆上周也承認政府前年9月要求公眾與非家庭成員保持社交距離幾天後，她出席朋友訂婚派對時違反指引。

根據網上流傳的相片，西蒙玆與好友在俱樂部戶外拍照時都沒有戴口罩，而西蒙玆更伸出手攬住好友。

英媒指格雷已獲授權取得首相府職員進出工作地點的數據，包括他們的拍卡紀錄作進一步調查。格雷預計將於本周發表調查結果。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

約翰遜國會俾人逼宮 點解要用中文講你好？
2022/01/21
約翰遜國會俾人逼宮 點解要用中文講你好？
英國會議員指逼宮後受威脅 約翰遜：未見相關證據
2022/01/21
英國會議員指逼宮後受威脅 約翰遜：未見相關證據
黨友倒戈反助約翰遜 不信任動議未夠票啟動
2022/01/20
黨友倒戈反助約翰遜 不信任動議未夠票啟動
約翰遜倘下台仍有價有市 1次演講穩袋英鎊5位數
2022/01/18
約翰遜倘下台仍有價有市 1次演講穩袋英鎊5位數
英國醖釀換首相 約翰遜倘下台何人接班？
2022/01/13
英國醖釀換首相 約翰遜倘下台何人接班？

你可能感興趣

約翰遜國會俾人逼宮 點解要用中文講你好？
13:50 2022/01/21
約翰遜國會俾人逼宮 點解要用中文講你好？
英國會議員指逼宮後受威脅 約翰遜：未見相關證據
11:27 2022/01/21
英國會議員指逼宮後受威脅 約翰遜：未見相關證據
黨友倒戈反助約翰遜 不信任動議未夠票啟動
17:34 2022/01/20
黨友倒戈反助約翰遜 不信任動議未夠票啟動
醜聞 地緣政治 政治 英國 約翰遜 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月23日 時間18:00）

下一篇文章

歐洲多地有反疫苗護照示威 未見嚴重衝突
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新加坡美女KOL出售性感自拍NFT 交易額近半億
新加坡美女KOL出售性感自拍NFT 交易額近半億
50歲以上沒接種疫苗 美疾控指住院風險高逾40倍
50歲以上沒接種疫苗 美疾控指住院風險高逾40倍
世衛建議取消或放寬旅遊限制 指無效遏止Omicron疫情
世衛建議取消或放寬旅遊限制 指無效遏止Omicron疫情
新型冠狀肺炎全球疫情（01月23日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月23日 時間18:00）
【Omicron變種】英國更新20大症狀 一症狀關乎腦部
【Omicron變種】英國更新20大症狀 一症狀關乎腦部
日本九州6.6級地震 10多人受傷
日本九州6.6級地震 10多人受傷
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款