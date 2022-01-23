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【虎年郵票】聯合國發行虎年郵票版張　每枚售1.30美元

商業 18:00 2022/01/23

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聯合國郵政管理局（United Nations Postal Administration ，UNPA）在紐約發行「農歷壬寅虎年特別版郵票」。（聯合國郵政管理局官網圖片）

聯合國郵政管理局（United Nations Postal Administration ，UNPA）近日宣布，在紐約發行「農歷壬寅虎年特別版郵票」，慶祝中國農歷新年的到來。虎年郵票版張由每枚面值1.30美元（約10.12港元）的10枚郵票組成，整個版張定價15.95美元（約124.2港元）。

【2022壬寅虎年】12生肖運勢逐個看　屬雞運勢強　龍鼠無吉星

郵票左半部分印有聯合國標誌，右半部分為中國設計師潘虎創作的「虎嗅薔薇」圖，繪製了一隻猛虎徜徉在薔薇叢中的情景；潘虎曾於2018年為生肖系列郵票繪製狗年圖案。

【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

2010年開始發行生肖郵票　上年剛完成首輪12張
聯合國郵政管理局於2010年5月，首次發行以中國生肖為內容的郵票，到2021年已發行了首輪12張生肖郵票，今年的虎年郵票打開了第二輪生肖郵票的發行。

除了美國紐約，聯合國郵政管理局也在瑞士日內瓦和奧地利維也納分別發行美元、瑞士法郎和歐元面值的生肖郵票。

【年宵市集】年宵市場及花市疫下暫停　一文看清新春辦年貨特色市集

責任編輯：李智美

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