歐洲多地有反疫苗護照示威 未見嚴重衝突

隨著新冠肺炎Omicron變種疫情蔓延，歐洲多國陸續實施疫苗護照措施。歐洲各地包括巴黎、倫敦、雅典等城市，上周六（22日）都舉行反疫苗護照示威。各地反疫苗護照示威氣氛大致和平，瑞典示威雖有極端右翼人士參加，但未見嚴重衝突。

奧地利國會通過強制疫苗接種 派88億禮券谷針 【下一頁】

希臘雅典、芬蘭赫爾辛基（Helsinki）、英國倫敦、法國巴黎及瑞典斯德哥爾摩（Stockholm），都有舉行示威。示威者反對政府收緊疫情限制，包括引入疫苗護照等阻止Omicron變種傳播等措施。

其中斯德哥爾摩及瑞典第二大城市哥德堡（Goteborg）示威共有約4,000人參加，示威者民眾抗議當局規定民眾參與50人或以上的室內活動，必須出示疫苗護照的要求。雖然當地媒體報道指有極端右翼人士參與遊行，但報道指截至周六下午亦未發生嚴重衝突。

各地示威情況

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

芬蘭警察表示，上周六有約4,000人參加位於赫爾辛基的示威。是次示威主辦組織名為World Wide Demonstration，當局並未接獲騷亂及暴力事件報告。據悉，芬蘭政府在聖誕節前授權地方政府全面收緊防疫措施應對Omicron變種，實施限制或禁止舉行活動。

大學需改為網上授課、餐廳營業時間受限制，人們進入餐廳和參加活動也需出示疫苗護照。

法國連續3日確診逾40萬 分階段放寬防疫 【下一頁】

法國周一（24日）會正式實施疫苗護照措施，上周六巴黎共有數百名示威者抗議。當地媒體報道，巴黎以外城市亦有數百名示威者抗議。示威民眾指，措施將影響他們日常生活自由，更批評政策模式猶如「種族隔離」（apartheid）。

據悉巴黎至今已舉行4場抗議疫苗護照措施的示威，參加者多為右翼政客支持者，部分示威者更帶同子女參加。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀