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【年宵市集】年宵市場及花市疫下暫停　一文看清新春辦年貨特色市集

商業 16:59 2022/01/23

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不同年宵市集邀請了本地手作人，銷售其賀年產品。

迎接虎年農曆年，由於新型變種病毒Omicron，為避免市民在同一地方聚集，本地年宵花市和市場需要暫停或延期舉辦。不過，不同地區設有市集，本報精選部份特色市集，以供市民辦年貨。

【2022壬寅虎年】12生肖運勢逐個看　屬雞運勢強　龍鼠無吉星

九龍區
The ONE
LOCOLOCO聯乘插畫家蛙姐，舉辦以肥蛙為主題的年宵市集。場內以維持年宵市場為藍本，設有多個新年賀年禮品，以及手作品牌的攤位。日期截至1月31日，惟2月份在新春期間也會繼續舉行。

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港島區
W Square
大乾爹市集今年再度舉辦，由KOL雪姨主辦，邀請多位名人和KOL參與，銷售新年的禮品及食品等。舉行日期截至1月31日。

銅鑼灣糖街
「Vie-won-won 洗邋遢」乾貨市集年宵位於維園旁，場內攤檔有售賀年食品外，還提供占卜、心靈治療等服務，讓市民預測來年運程。舉辦截至1月31日。

北角碼頭
SOHO MARKET舉辦「 泊岸年宵手作市集」，場內有本地手作人銷售自家創作外，還有其他年貨選擇，包括年花和其他賀年禮物等。市民到場更可獲揮春和小禮物。惟截至1月23日為止。

【2022壬寅虎年】12生肖運勢逐個看　犯太歲4肖者要小心甚麼？（虎、蛇、猴、豬篇）

新界區
東港城
場內舉辦年宵市場暨新春花展會，主售多款經典蘭花及年花。旁邊設有不同攤位銷售賀年食品及禮品。舉行日期截至1月31日為止。

將軍澳廣場
場內每年設有年宵市集，設有多個攤位銷售賀年食品及禮品，包括海味、點心、水果等。

責任編輯：馬意文

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