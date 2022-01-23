英國指俄羅斯擬扶植親莫斯科政權 取代烏克蘭政府

俄羅斯早前與北約及美國舉行安全會議後，仍未能解除在烏克蘭問題方面的分歧。英國外相卓慧思上周六表示，俄羅斯正試圖於烏克蘭扶植親莫斯科勢力來取代現任烏克蘭政府，更點名指俄羅斯有意扶植前烏克蘭國會議員穆拉葉夫。

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卓慧思（Liz Truss）上周六（22日）發表聲明，聲稱俄羅斯有意在烏克蘭扶植一名親俄人士，指前烏克蘭國會議員、親俄政黨Nashi領袖穆拉葉夫（Yevhen Murayev）正是莫斯科屬意的人選。

英國外交部更點名提到幾名烏克蘭政客，稱他們與俄羅斯情報部門有聯繫。卓慧思聲稱上述資訊揭示了莫斯科試圖推翻烏克蘭政權的意圖及行動。

卓慧思要求俄羅斯緩和局勢，停止侵略及發放假信息的行動，並循外交途徑處理問題。英方重申俄羅斯針對烏克蘭的一切軍事侵略行動都將會成為巨大戰略措施，並會為此付出沉重代價。

英國的聲明沒有透露俄方扶植親俄政客取代烏克蘭政府的細節，但《紐約時報》引述英國官員消息指，英方此時發表聲明是為阻止俄方啟動上述計劃，讓俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）意識到其盤算已經曝光。

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《紐約時報》又引述華府官員指，美方相信英國情報正確，又指英國一直肩負攔截俄方通信的主要責任，過往也在揭發俄羅斯干預2016年美國大選方面發揮重要作用。

但俄羅斯外交部否認英國的指控。俄方批評英國外交部散播虛假信息，指北約國家正在升級烏克蘭周邊的緊張局勢，敦促英方停止挑釁行動。

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責任編輯：鄭錦玲