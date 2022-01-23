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Omicron亞變種BA.2是甚麼？英國列為受調查變種

環球社會熱點 15:14 2022/01/23

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Omicron亞變種BA.2的傳染力高，幾乎佔丹麥近一半新增Omicron個案。英國已錄得超過400宗相關確診，英國政府宣布將BA.2列為受調查的變種病毒。而香港一名巴基斯坦裔女子早前也驗出身上帶有BA.2。

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世衛建議5至11歲兒童接種輝瑞疫苗 【下一頁】

英國衛生安全局（UK Health Security Agency，簡稱UKHSA）宣布，截至上周五（21日）於英國一共出現426宗Omicron BA.2確診個案。

英國當局指早期跡象顯示，BA.2與高度突變的Omicron變種相比傳播率更高。當局將BA.2列為受調查的變種（Variant Under Investigation），但目前佔整體確診比例仍很低，專家指民眾無需太過擔憂。

  • 甚麼是BA.2？

BA.2是由Omicron變種（即BA.1）突變之下出現的亞變種，去年12月於印度及南非首次發現。BA.2含有20多個突變，其中大約一半是位於刺突蛋白。

刺突蛋白突變會增強病毒感染細胞及傳播的能力，同時使人體免疫細胞更難擊退病毒。

  • BA.2會較Omicron變種危險嗎？

有學者表示沒有發現BA.2較Omicron變種危險的證據，但醫學界目前尚未有定論。

法國衛生部長韋朗（Olivier Véran）表示根據該國目前的了解，BA.2與Omicron的特性相近，形容BA.2現階段並非扭轉疫情發展的變種。

倫敦帝國理工學院病毒學家皮科克（Tom Peacock）引述印度和丹麥的早期數據，指BA.2與Omicron變種的嚴重程度無顯著差異，但需留意接下來幾周的數據。

他估計疫苗有效率差別不大，但未能確定BA.2會否會當前的Omicron疫情構成重大影響。

  • 全球有哪些地區錄得BA.2個案？

全球最少有43個國家或地區錄得相關個案，包括本港、英國、比利時、法國及德國等地。而BA.2於印度、丹麥及瑞典等地更成為常見變種。

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責任編輯：鄭錦玲

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