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【輝瑞疫苗】每年接種1針更理想 相較頻密接種

環球社會熱點 15:11 2022/01/23

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各地政府為對抗新冠肺炎疫情， 早前陸續為國民開打第3針新冠疫苗。輝瑞疫苗首席執行官布拉表示，每年接種1次較頻密接種疫苗更可取。布拉指每年接種1次較容易說服民眾達到目標，又透露輝瑞公司正在研發可應對Omicron等變種的新冠疫苗。

世衛建議5至11歲兒童接種輝瑞疫苗 【下一頁】

布拉（Albert Bourla）上周六（22日）接受以色列媒體採訪期間，被問及民眾每隔4至5個月就需再次接種新冠疫苗加強劑，會否成為常態。布拉形容情況並不理想，希望未來能有新的疫苗，令民眾每年僅需接種一次。

布拉表示，民眾會更容易記得每年接種一次疫苗，從公共衛生角度而言是理想情況。輝瑞公司正在研發可同時對抗Omicron及以往其他變種病毒的新冠疫苗，或成為最終解決方案。

50歲以上沒接種疫苗 美疾控指住院風險高逾40倍 【下一頁】

布拉透露，輝瑞公司（Pfizer）或最快會在3月時，就針對Omicron變種的新冠疫苗提交授權申請，並開始大量生產。

美國疾控中心（CDC）上周五（21日）引述3項研究結果指，接種第3劑mRNA疫苗是對抗Omicron變種的關鍵，疫苗在住院方面可提供9成的保護率。

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責任編輯：李俊儀

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