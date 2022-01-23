[美股追蹤 ] 通用汽車LG合營擬65億美元 投資電動車及電池廠

去年國內汽車銷量失去冠軍寶座的通用汽車(美:GM)傳為收復失地，正加快電動車投資步伐。外電報道，集團聯同和韓國LG能源解決方案公司所組的合營Ultium Cells, 將斥資65億美元在美國密歇根州，投資興建電動卡車和電池廠房。屆時料新增4000個工作職位。

【2022年部署】2022年 值得留意的10大新經濟股 詳情請看【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

集團早前亦曾預計，計劃在同一州份的Orion township投入40億美元，打造新款雪佛蘭Silverado等新型汽車，預計於2025年完成廠房擴建。

[長和系] 英電訊商Vodafone傳曾研購 長和旗下3英國 詳情請看【下一頁】

通用汽車自1931年以來長期稱雄美國汽車市場銷量的紀錄，去年終被日本豐田(美:TM)打破。通用去年售出220萬輛汽車，不敵豐田的230萬輛。

同場加映 【iM會客室】香港股市已群體免疫？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機