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[美股追蹤 ] 通用汽車LG合營擬65億美元 投資電動車及電池廠

環球政經 17:39 2022/01/23

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去年國內汽車銷量失去冠軍寶座的通用汽車(美:GM)傳為收復失地，正加快電動車投資步伐。外電報道，集團聯同和韓國LG能源解決方案公司所組的合營Ultium Cells, 將斥資65億美元在美國密歇根州，投資興建電動卡車和電池廠房。屆時料新增4000個工作職位。

【2022年部署】2022年 值得留意的10大新經濟股  詳情請看【下一頁

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集團早前亦曾預計，計劃在同一州份的Orion township投入40億美元，打造新款雪佛蘭Silverado等新型汽車，預計於2025年完成廠房擴建。

[長和系] 英電訊商Vodafone傳曾研購 長和旗下3英國   詳情請看【下一頁

通用汽車自1931年以來長期稱雄美國汽車市場銷量的紀錄，去年終被日本豐田(美:TM)打破。通用去年售出220萬輛汽車，不敵豐田的230萬輛。

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撰文 : 李尚毅

通用汽車（General Motors，美：GM） 美股

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