[長和系] 英電訊商Vodafone傳曾研購 長和旗下3英國

外電報道，英國大型電訊商Vodafone(美:VOD),近期曾討論潛在收購當地對手之一，長和(00001)旗下3英國的可能性，且曾和對方磋商惟沒達成協議，至今也未積極就此磋商。長和及Vodafone都對傳聞不予置評。

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由於長和目前亦和Vodafone合營澳洲電訊業務Vodafone Hutchison Australia，外界一直揣測長和的3英國有機會和Vodafone合併。

英國當局曾高度監管當地電訊商之間的整合。於2016年英國仍未脱歐時，歐盟曾否決3英國合併另一電訊商O2， 直至2020年長和才就止上訴得直。

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