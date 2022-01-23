[內房危機] 傳廣東省政府委託普華永道 審計佳兆業資產

內地媒體報道，廣東省政府已委託會計師樓普華永道，審計處於財務困境的內房佳兆業(01638)資產。惟消息指，普華永道只要求佳兆業多個區域部門提交以往項目的貸款，未有到旗下項目及區域部門進行大規模審查。

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近期身陷違約風波的佳兆業，發行資產抵押證券(ABS)計劃也告吹。據深交所官網最新披露，「中信信託－佳兆業資產支持專項計劃2021年第一期」的項目狀態變更為「終止」。該ABS發行人為佳兆業集團（深圳）有限公司，擬發行金額為5.2億元人民幣，受理日期為2021年6月29日。

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本月初外電亦曾報道，佳兆業美元債券的部分持有人尚未收到去年底到期的債券應付利息。

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