基匯資本夥景順30億美元 私有化日本寫字樓房託

在本港經營多個民坊屋邨商場的地產私募基金基匯資本宣布，通過旗下基金和資產管理機構景順合作，已完成私有化原於日本上市的景順寫字樓日本房託(Invesco J Reit Inc)，涉資30億美元。房託物業組合包括18個分布於東京，大阪，福岡，橫濱等主要城市的甲級和乙級寫字樓，可出租總面積逾319萬平方呎，物業平均出租率超過98%。

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除了日本，基匯資本近年多次出手投資本港商業物業，包括曾向領展(00823)收速購多個大型屋邨商場，以民坊品牌營運，及買入太古地產(01972)開發的太古城中心和英皇道寫字樓。而於內地，該基金除多次投資商場和寫字樓，近年也布局受惠新經濟普及的物流和數據中心項目。

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