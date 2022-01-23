  • 20°C
香港時間 : 2022123日 (日) 13:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

基匯資本夥景順30億美元 私有化日本寫字樓房託

股樓投資 12:53 2022/01/23

分享：

在本港經營多個民坊屋邨商場的地產私募基金基匯資本宣布，通過旗下基金和資產管理機構景順合作，已完成私有化原於日本上市的景順寫字樓日本房託(Invesco J Reit Inc)，涉資30億美元。房託物業組合包括18個分布於東京，大阪，福岡，橫濱等主要城市的甲級和乙級寫字樓，可出租總面積逾319萬平方呎，物業平均出租率超過98%。

【2022年部署】2022年 值得留意的10大新經濟股  詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

除了日本，基匯資本近年多次出手投資本港商業物業，包括曾向領展(00823)收速購多個大型屋邨商場，以民坊品牌營運，及買入太古地產(01972)開發的太古城中心和英皇道寫字樓。而於內地，該基金除多次投資商場和寫字樓，近年也布局受惠新經濟普及的物流和數據中心項目。

【恒大危機】傳廣東省政府或於3月前 發布恒大債務重組框架  詳情請看【下一頁

同場加映  【iM會客室】香港股市已群體免疫？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

領展房產基金（00823） 港股

上一篇文章

【陽光旅途@iM網欄】傲翔天際趣事多 古怪事情數不完

下一篇文章

【樓市現象】減價成交不絕 得寶花園一房戶兩度降價才賣得出 成交價463.8萬 實呎16,447元

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【欲哭無淚】觀塘凱滙「四連撻」　買家白蝕逾690萬訂金
【欲哭無淚】觀塘凱滙「四連撻」　買家白蝕逾690萬訂金
【有盈退休】曾智華：搭一轉「大酒店順風車」
【有盈退休】曾智華：搭一轉「大酒店順風車」
【香港疫情】新增26確診個案逾百宗初步陽性 許樹昌料年初四放寬防控機會微
【香港疫情】新增26確診個案逾百宗初步陽性 許樹昌料年初四放寬防控機會微
獨具慧眼率先找姜濤做代言 再夥拍MIRROR引發全城「食炸雞換鏡仔卡」熱潮 麥當勞一姐黎韋詩親述合作契機
獨具慧眼率先找姜濤做代言 再夥拍MIRROR引發全城「食炸雞換鏡仔卡」熱潮 麥當勞一姐黎韋詩親述合作契機
【職場熱話】已婚男年初四請定假 同事好奇一問之下 發垷真正原因惹眾怒
【職場熱話】已婚男年初四請定假 同事好奇一問之下 發垷真正原因惹眾怒
【大行點睇】高盛指港銀受惠加息未被完全反映　重申中銀香港「確信買入」名單
【大行點睇】高盛指港銀受惠加息未被完全反映　重申中銀香港「確信買入」名單
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款