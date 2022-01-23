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【第五波疫情】數碼通向葵涌邨等強制隔離樓宇客戶　送100GB數據、無限本地通話等

股市 17:42 2022/01/23

分享：

SmarTone向葵涌邨等強制隔離樓宇客戶　送100GB數據、無限本地通話等

第五波疫情來襲，葵涌邨逸葵樓爆疫，迅速蔓延同邨其他座數。數碼通SmarTone （00315） 稱擴大支援範圍，流動電話服務月費計劃客戶除了被安排到檢疫中心，若需於圍封強制隔離樓宇包括葵涌邨作隔離，提供指定檢疫隔離證明或住址證明，獲核實後，可獲安排額外100GB免費本地數據、無限本地通話分鐘、免費1個月 JOOX VIP音樂服務及hmvod標準計劃。

一文看清銀行營業時間　滙豐中銀恒生等縮分行營業時間【下一頁】

SmarTone指，上述計劃適用於檢疫中心及受限樓宇，包括葵涌邨芊葵樓、曉葵樓、雅葵樓、旭葵樓、逸葵樓及映葵樓、竹篙灣檢疫中心、香港荃灣絲麗酒店、香港麗悅酒店、觀塘帝盛酒店、柴灣鯉魚門公園及渡假村。

此外，若SmarTone PriorityPlus Premium、PriorityPlus會員、SmarTone 10年以上長期客戶或 SmarTone Home 5G寬頻客戶需於竹篙灣檢疫中心隔離，提供指定檢疫隔離證明並獲核實後，可獲安排額外免費30日Home 5G寛頻服務連5G Wi-Fi 6路由器，直接送到竹篙灣檢疫中心。

上述特別安排由申請日起計30天內有效。另外，免費1個月JOOX VIP音樂服務須於今年3月31日前兌換。

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港股 數碼通（00315） SmarTone 疫情 隔離檢疫 葵涌邨

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