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【信仰之布】蘋果擦拭布再返貨　官方提供清洗方法

科技 17:25 2022/01/22

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蘋果宣布重新上架擦拭布的同時，也首次公開「信仰之布」的清洗方法。

蘋果去年10月，在官網推出被外界笑稱是「信仰之布」的「擦拭布」，隨即引來外界關注，甚至立刻賣到斷貨。而近日蘋果宣布重新上架擦拭布的同時，也首次公開「信仰之布」的清洗方法。

【蘋果動向】蘋果「信仰之布」再度回歸　最快星期六到貨

【蘋果擦拭布】蘋果「信仰之布」開箱　網民：顏色與官網存落差（多圖）

蘋果在官方技術網頁中，「如何清潔 Apple 顯示器的 nano-texture 玻璃」的頁面新增了如何清潔擦拭布的一欄。該頁面提到，如果要清潔擦拭布，可以利用洗潔精搭配清水，以手洗方式清洗擦拭布，這樣就能將上面的污垢洗掉。徹底沖洗乾淨後，因擦拭布較普通的抹布都要厚，因此要讓擦拭布風乾至少24小時。

蘋果也在頁面中強調，如果用家的Apple Pro Display XDR或iMac採用納米紋理玻璃，請遵循這些重要指引，以免在清潔時損壞屏幕。如要移除納米紋理玻璃屏幕上的灰塵或污漬，只應使用 Pro Display XDR 或 iMac 隨附的擦拭布。偶爾需要清潔頑固污漬時，可以使用 70% 消毒火酒 (IPA) 溶液來沾濕擦拭布進行清潔。

責任編輯：曾曉汶

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

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