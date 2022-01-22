【信仰之布】蘋果擦拭布再返貨　官方提供清洗方法

▲ 蘋果宣布重新上架擦拭布的同時，也首次公開「信仰之布」的清洗方法。

蘋果去年10月，在官網推出被外界笑稱是「信仰之布」的「擦拭布」，隨即引來外界關注，甚至立刻賣到斷貨。而近日蘋果宣布重新上架擦拭布的同時，也首次公開「信仰之布」的清洗方法。

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蘋果在官方技術網頁中，「如何清潔 Apple 顯示器的 nano-texture 玻璃」的頁面新增了如何清潔擦拭布的一欄。該頁面提到，如果要清潔擦拭布，可以利用洗潔精搭配清水，以手洗方式清洗擦拭布，這樣就能將上面的污垢洗掉。徹底沖洗乾淨後，因擦拭布較普通的抹布都要厚，因此要讓擦拭布風乾至少24小時。

蘋果也在頁面中強調，如果用家的Apple Pro Display XDR或iMac採用納米紋理玻璃，請遵循這些重要指引，以免在清潔時損壞屏幕。如要移除納米紋理玻璃屏幕上的灰塵或污漬，只應使用 Pro Display XDR 或 iMac 隨附的擦拭布。偶爾需要清潔頑固污漬時，可以使用 70% 消毒火酒 (IPA) 溶液來沾濕擦拭布進行清潔。

責任編輯：曾曉汶

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