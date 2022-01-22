【塔羅占卜】2022塔羅占卜港運勢　通訊科技、網上平台發展繼續看俏

▲ 從事塔羅占卜多年的塔羅師Rainbow，為2022年香港前景進行占卜，預測來年香港經濟情況，以及各行各業整體運勢。（黃顯晴攝）

新年伊始，虎年將至。不少市民也愛在新年前占卜算命，了解來年運程。從事塔羅占卜多年的塔羅師Rainbow，為2022年香港前景進行占卜，預測來年香港經濟情況，以及各行各業整體運勢。

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疫情肆虐逾2年，大家也希望疫情快點完結。在配合好的時間及日子後，塔羅師Rainbow為香港經濟前景抽到「戰車」及「寶劍十」兩張逆位牌。「來年香港經濟會慢慢復甦，港人面對疫情出現疲態，期望滑落後失去信念，成為今年港人最大的課題。」而香港流年牌卻抽到「戀人」，她勸喻港人需同心協力及對前景保持樂觀。

▲ 塔羅師Rainbow為香港經濟前景抽到「戰車」及「寶劍十」兩張逆位牌。並表示「來年香港經濟會慢慢復甦，港人面對疫情出現疲態，期望滑落後失去信念，成為今年港人最大的課題。」（黃顯晴攝）

她續指，從「戰車」及「寶劍十」可見，香港人長期處於壓力緊張狀態當中，而戰車也有準備打仗的感覺，尤其立法會剛剛結束，政府能否順利推動新政策成功「上車」，就成為了今年香港經濟重大指標。「當中民心壓力在乎於信任上，政府和市民要學會合作，在取得共識下和平共處。」而「寶劍十」卻有置諸死地而後生的含義，在新一年市民可能認為前景不樂觀，容易有報復式消費的舉動，「雖然今年市民會強烈消費的衝動，但最後會因在疫情種種因素下受到限制。」

教育業形勢向好 港人來年重進修

雖然香港未來仍會面對種種挑戰，但她表示來年比較看好教育、地產、演藝等行業，這些行業亦會在相對上有不俗的發展。

教育業是Rainbow最看好的行業，抽到金幣皇帝牌，來年港人會比較着重於個人發展，可能為了脫離現時的工種，去尋求新的發展，會有更多人報讀成人教育課程或專業資格等。而地產業表現不俗，抽到了權杖三牌，現時仍有上升空間，雖較去年緩慢，但整體會保持上升趨勢。另外，她亦看好演藝行業，同樣抽到了金幣二牌，港人對演藝行業需求持續擴大，因演藝業而產生的方向亦不容忽視，市民會更願意在這方面花費。

▲ 教育業是Rainbow最看好的行業，抽到金幣皇帝牌，來年港人會比較着重於個人發展，可能為了脫離現時的工種，去尋求新的發展，會有更多人報讀成人教育課程或專業資格等。（黃顯晴攝）

在通訊科技方面抽到了聖杯三牌，可見許多小型企業仍然對通訊設備有所需求，網上平台會繼續蓬勃發展。環保業會將會有令人驚喜的發展，環保食品公司或臍帶血庫等會愈來愈多人關注。

▲ 環保業會將會有令人驚喜的發展，環保食品公司或臍帶血庫等會愈來愈多人關注。（黃顯晴攝）

保持金融地位 需尋新方向

同時她也有為出口貿易、金融行業占卜，她坦言這些行業面對的難題較大，會比較擔心行業的發展情況。

在出口貿易及運輸業方面，雖然業界會想找尋新方向，但當中會伴隨巨大的壓力。金融業需先放下舊有思想才可以向前行，若香港想保持現有金融地位，要找尋新方向或新產業去再次帶旺經濟，才能繼續與國際競爭。而酒店及飲食行業暫時還未見樂觀，來年會繼續有新衝擊和難題要面對。

來年受疫情等種種因素下影響，失業率將會持續高企。塔羅師Rainbow為失業率問題占卜，結果顯示是隱士牌，她坦言：「新一年港人會更着重內心真正的聲音，勇於追求想做的事情，如原本從事飲食業的人，可能會毅然辭職重新出發，導致會有行業難請人的情況出現。」

籲港人放手一搏 向全新領域進發

接着Rainbow針對失業率，抽到了死神的建議牌。她鼓勵港人可放手一搏，去做真正想做的事，可考慮放棄現有的生活，去向全新領域進發。同時為自己設下挑戰的限期，以及要貼近現實，勿過度美化事情。

受疫情影響，百業待興的時期，同時亦是創業的好時機。對於有創業想法的民眾，Rainbow表示：「在整年運程中，年中的運勢會較好，港人可以先在年頭進行籌備，好好裝備好自己後，年中才執行創業計劃，但年尾要特別注意會否因溝通問題而產生分歧。」她建議有創業想法的人可先修讀相關課程加深對該行業的了解。

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責任編輯：黃顯晴

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