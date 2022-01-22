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【薪酬開支】華爾街五大投行去年薪酬開支突破1萬億元　據報高盛投資銀行家獎金增加50%

股市 12:00 2022/01/22

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華爾街五大投行去年薪酬開支突破1萬億元　據報高盛投資銀行家獎金增加50%

多間國際投行已公布去年業績，雖然收入普遍有雙位數字的增長，但在通脹颷升下，薪酬開支亦同一時間急漲。據外媒統計指，華爾街各大銀行2021年發放了1420億美元（約1.1萬億港元）的薪酬和福利，按年增加約180億元（約1401.6億港元）。

迅銷擬開價年薪6800萬港元搶人才，人工高於創辦人柳井正，看【下一頁】

外媒統計摩根士丹利、摩根大通、花旗、高盛和美國銀行去年的薪酬開支後，發現薪酬和福利由2020年的1240億美元（約9655.1億港元）上升至1420億美元。

當中，高盛去年收入增33%至約593億美元，薪酬開支亦增33%至約177億美元。而薪酬開支增幅第二高是大摩，去年增約18%至246億美元。按實際數字計，以摩根大通的開支最高，錄近386億美元，美銀錄約361億美元，各增約10%。

另外，鑑於去年投行業務表現破紀錄，外電引述消息人士指，高盛與摩根大通本周通知投資銀行部僱員，將大幅調高員工花紅。高盛投資銀行家的總獎金額增長40%至50%，摩通上升30%至40%。

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美股 通脹 港元 花紅 投資銀行

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