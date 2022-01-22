【元宇宙】Meta擬進軍NFT市場　傳允許用戶製造販賣NFT

▲ 據金融時報報道指，Meta或在未來允許用戶在平台上鑄造並銷售NFT，內部還討論要為用戶建立一個可以買賣的NFT交易市場，幫助藝術家將他們的數位藝術創作變現。

NFT（非同質化代幣）、元宇宙近日成為全球科技焦點，各大科企大廠自然不能手軟，積極投入資源開拓新領域，如早前高調宣布進軍元宇宙而改名的Meta。近日再有外媒報道踢爆Meta正大力佈局NFT市場，Meta打算讓旗下的社交平台Facebook和Instagram，成為用戶展示、創建和交易NFT的平台。

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據金融時報報道指，Meta或在未來允許用戶在平台上鑄造並銷售NFT，內部還討論要為用戶建立一個可以買賣的NFT交易市場，幫助藝術家將他們的數位藝術創作變現。

Instagram負責人Adam Mosseri去年12月曾表示，該企正積極探索NFT，但就未有分享具體細節。而近日知情人士向金融時報表示，Instagram正在為NFT展示功能，進行內部測試，該項目主要是由Instagram產品暨創作者總監Kristin George，以及去年底離開公司的加密貨幣業務負責人David Marcus帶領負責。

除了Meta外，另一科技巨頭Google也傳出已開始組建全新內部團隊，打造區塊鏈、去中心化運算及相關的儲存技術，並由前Google數碼廣告軟件及支付系統架構工程副總裁Shivakumar Venkataram領導，預計Google已準備開拓新的領域，包括元宇宙以及目前預估已有 400 億美元規模的NFT市場。

另外，日前也傳出Google計畫進一步進入加密貨幣市場，包括讓自家的 Google Pay能與加密貨幣相關的應用整合。

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責任編輯：曾曉汶

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