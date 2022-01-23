【數碼轉型】CFO重塑職能不再只「數鈔票」　數據管理成學問

▲ Workday大中華區總經理湛致遠表示，目前CFO的首要工作，是解決「數據孤島」的問題。

現今市場瞬息萬變，作為企業把關者的財務部門，必須時刻關注公司的財務健康狀況。在這波數碼轉型的浪潮中，有專家指出，財務總監（Chief Financial Officer，CFO）不能再只「數着鈔票」，更必須懂得善用數據，用作快速進行決策、預測未來，以及綜觀全局的風險管理等。

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Workday大中華區總經理湛致遠日前接受本報訪問時提到，一間企業無論是人力資源管理、業務決策、甚至營運運作，所有事情都跟「錢銀」有關，所以CFO的角色相當重要，更加需要掌握各部門的數據及情況。

他認為，CFO現時不能再只是看着結果，而是需要看到及時、準確的財務細節，以及隱含其中的問題，

疫情令企業資金緊絀，CFO有責任作出快速決策。而營運及決策將基於實時分析，而非定期報告，所以數據管理非常關鍵。

湛致遠引述《Workday CFO Indicator Survey》報告指，有49%受訪企業贊同，利用準確、及時的數據為決策做好準備，可幫助管理層在變化多端的環境中，進行快速評估、計劃和執行。另外，數據能有助財務部門進行預測，對潛在投資進行嚴格分析，從而客觀地評估各項計劃和戰略，同時做好風險管理。

數據一致性成挑戰 否則拖延決策

不過，企業數碼轉型期間，要先面對數據量超高速增長的情況，同時也要有效存取各部門的財務、員工和營運數據細節，數據的一致性仍是一大挑戰。

湛致遠強調，目前CFO的首要工作，是解決「數據孤島（Isolated Data）」的問題，「財務部門猶如企業的中心樞紐，需要將不同業務部門的數據與財務衡量指標聯繫起來。」報告也提到，52%受訪CFO認為雜亂無章的數據會拖延決策，也曾令企業需要延遲產品發布和作出錯誤預測。

借助雲端 解決數據孤島

惟對於傳統財務總監來說，由過往工作範圍主要都是財務和會計領域，現時要懂得「用數據講故事」，也並非能在短時間內適應，湛致遠稱：

但現今市場環境變化太迅速，CFO必須重塑自己的職能，才能有效協助公司發展。

他坦言，在趕急的情況下，必須對症下藥，借助科技平台的協助尤其重要。

他表示：「企業所有東西都是一環扣一環，CFO可以統一監察各部門的情況，再去分析各項投資，整體效率就可提升。」因此，他建議財務部門可透過共享雲端平台，快速整合各種財務及人力資源等海量數據，先解決數據孤島的問題，再以自動化執行分析，以簡化業務流程。

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記者：曾曉汶