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【美股午市】道指跌127點 納指挫1.3% Netflix股價瀉20%

股市 01:56 2022/01/22

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美股午市維持逾百點跌勢，Netflix股價瀉20%。（法新社資料圖片）

美股周五午市維持下跌局面，納指跌幅領先。Netflix股價重挫令科技股受壓，該公司用戶增長前景疲弱。市場繼續評估美債息走勢，以及聯儲局迅速退出刺激措施的前景。

本港時間今晨1時39分，道指跌127點，跌幅為0.37%，報34587點；納指跌179點，跌幅為1.27%，報13974點；標指跌31點，跌幅為0.7%，報4451點。

美股財報季開局不穩，削弱投資者的信心。多家銀行相繼公布黯淡的業績，Netflix最新財報顯示其用戶增長數量遠低於預期。

Netflix一度重挫24%，午市跌幅略收窄至20%，其競爭對手迪士尼及流媒體設備製造商Roku股價齊跌逾5%。

Spartan Capital首席市場經濟學家Peter Cardillo表示，大型銀行普遍下調業績指引，是本財報季的一個重要特徵。 他表示盡管如此，美股財報季才剛剛開始，仍然相信整體市場的基本面仍將得到支撑，從而緩解美債息升帶來的打擊。

美國10年期債息早段稍降至1.79厘，但本月迄今債息已大幅上漲，1月初時為1.5厘。

加密貨幣也面臨壓力，比特幣跌破3.8萬美元關。俄羅斯央行周四提案，促對國內加密貨幣和挖礦下達全面禁令。

受比特幣急跌影響，區塊鏈概念股走弱。Marathon Digital、MicroStrategy、Riot Blockchain、Coinbase、Sofi等普遍下跌。Coinbase股價跌幅逾一成。

責任編輯：李勝君
 

Disney Netflix 美股 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數 比特幣 標準普爾500指數 美國聯儲局

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