【恒大危機】傳廣東省政府或於3月前 發布恒大債務重組框架

外電報道，廣東省政府計劃在3月前發布，處於財務困境的中國恒大（03333）債務重組框架。消息指，廣東省政府可能在3月前宣布該框架。該報道指，廣東省政府已經完成了對公司的盡職調查，短期內敲定重組框架內容，並已向國務院遞交擬議框架，以供評估和討論。恒大周五收報1.79元，跌0.5%。

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報道又指，廣東省提議在法庭外重組恒大債務，並計劃將其境外債務和資產與境內重組分離。目標是通過出售恒大的境外資產，包括香港上市的電動汽車平台恒大汽車(00708)及物業管理子公司恒大物業(06666)，以償還超過1,500億元人民幣的境外債務。消息又指，廣東省計劃向國家牽頭投資者出售恒大資產，或在10月份前公布詳細的重組方案。

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另有外電引述收到通知的兩名中國恒大美元債券持有人透露，恒大開始與部分境外債權人接觸，在1月份發出通知確認債權人身份。正式確認債權人身份通常是重組的關鍵階段，借款人會尋求明確投資者基礎，為之後的溝通工作做準備。

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