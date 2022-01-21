【新冠疫情】Omicron肆虐 聖誕後英國主街水靜鵝飛

由於Omicron肆虐，導致消費者消費意欲下降，英國12月份的零售額較11月下降了3.7%。國家統計局的數據也顯示服裝和其他非食品銷售額下降了 7.1%。英國國家統計局（ONS）調查和經濟指標副主任Heather Bovill 說：「在11月聖誕節前的強勁交易之後，12月零售額全面下滑，零售商的反饋表明Omicron影響了客流量。」由於英國的B計劃限制意味著更多的人在家工作，12月的燃料量比上個月下降了4.7%，比2020年 2月大流行前的水平低6.6%。

隨着英國經濟去年擺脫封鎖，零售銷售從2020年的大流行衰退中迅速恢復。去年消費者的聖誕購物時間比往常要早。一些購物者早在9月就開始了節日購物。分析師表示，能源價格飆升導致的通脹快速上升、利率上升的前景以及4月份計劃的加稅可能會削弱消費者在2022年繼續支出的意願。Capital Economics經濟學家Bethany Beckett表示，12 月份的跌幅遠大於預期，可能會拖累英國的增長數據走低。她說：「有令人鼓舞的跡象表明，Omicron疫情可能已經好轉，政府的B計劃限制將於下週取消，今年秋季的零售額可能會在1月有所回升，並可能在2月和行進。」「話雖如此，隨著英國的生活成本危機迫在眉睫，我們預計消費者復甦的疲軟將進一步抑制零售銷售。」她更表示，盡管經濟數據疲軟，但英格蘭銀行仍將重點放在加速通脹上，她仍預計2月初利率將上調至0.50%。

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編輯：袁曉萱