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【二手成交】將軍澳廣場2房「沙士貨」 放盤3星期 減價6%即以738萬沽出 原業主帳面大賺5.6倍

股樓投資 15:08 2022/01/22

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疫情愈來愈嚴峻，打擊樓市氣氛，部份減價的放盤仍有買家吸納。美聯物業助理區域經理林振聲表示，將軍澳廣場有「沙士貨」放盤3星期，減價52萬即獲承接，獲用家斥738萬元購入自用。

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【2022年部署】2022年 值得留意的10大新經濟股，詳見【下一頁

 

同場加映：【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

上述成交單位為將軍澳廣場3座低層H室，實用面積428方呎，屬2房間隔，望街景，內櫳企理，基座設大型購物商場，吸引區內客承接自用。據悉，單位放盤3星期，原放盤叫價790萬，其後調減至738萬元，減幅約6.6%，折合實用呎價約17,243元。

【帶你睇盤】港鐵站上蓋屋苑　實用三房套望山又望海　一家大小天倫之選，詳見【下一頁


資料顯示，原業主於2003年3月以111.5萬元承接，是次轉手帳面大幅獲利約626.5萬元，升值約5.6倍。

【住宅租金】租客主動加價500元搶租　月租1.65萬租美孚新邨，詳見【下一頁


同場加映：【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

 

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記者：陳詠妍

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沽出 將軍澳廣場 經濟 放盤 將軍澳

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