【二手成交】將軍澳廣場2房「沙士貨」 放盤3星期 減價6%即以738萬沽出 原業主帳面大賺5.6倍

疫情愈來愈嚴峻，打擊樓市氣氛，部份減價的放盤仍有買家吸納。美聯物業助理區域經理林振聲表示，將軍澳廣場有「沙士貨」放盤3星期，減價52萬即獲承接，獲用家斥738萬元購入自用。

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上述成交單位為將軍澳廣場3座低層H室，實用面積428方呎，屬2房間隔，望街景，內櫳企理，基座設大型購物商場，吸引區內客承接自用。據悉，單位放盤3星期，原放盤叫價790萬，其後調減至738萬元，減幅約6.6%，折合實用呎價約17,243元。

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資料顯示，原業主於2003年3月以111.5萬元承接，是次轉手帳面大幅獲利約626.5萬元，升值約5.6倍。

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記者：陳詠妍