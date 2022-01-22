【樓市現象】減價成交不絕 得寶花園一房戶兩度降價才賣得出 成交價463.8萬 實呎16,447元

樓市氣氛明顯比早前轉差，二手成交減價個案也增加。市場新近錄得牛頭角得寶花園成交，單位兩度減價才成功沽出，減幅達7.2%。

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利嘉閣地產高級聯席董事鮑允中表示，以上成交為得寶花園H座低層6室，單位實用面積約282平方呎，為一房間隔，望內園景及皓日園景。單位於11月中放盤，開價500萬，新近以463.8萬元沽出，累減36.2萬元或7.2%，折合實用面積呎價約16,447元。

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據悉，原業主於2018年12月，以約405萬元購入上述單位，持貨滿3年，現轉手帳面獲利約58.8萬元，物業升值約15%。

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鮑允中補充，單位11月中開價500萬，12月中減至480萬，最後減至463.8萬元沽出，得寶花園短短兩天內有兩宗成交均與放盤價相差7%以上。另外，屋苑現有約76個單位放售，叫價由448至765萬元不等。

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記者：陳詠妍