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【第五波疫情】本港新增26宗確診個案 逾百宗初步陽性個案 林鄭月娥：映葵樓須進行5天禁足圍封

理財智慧 17:36 2022/01/22

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本港爆發第五波疫情，並出現社區傳播鏈，其中葵涌邨逸葵樓及映葵樓出現大型爆發，衞生署及醫院管理局今天（周六、22日）舉行簡報會，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(22日)新增26宗確診個案，其中1宗為輸入個案，餘下25宗屬本地病例，當中10宗涉及葵涌邨逸葵樓，其中8人為逸葵樓住戶或訪客。

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【第5波疫情】向檔主額外發放50%特惠金 港府：2022年車公誕市場取消，詳見【下一頁


另外有逾100宗初步陽性個案，主要集中於葵涌邨逸葵樓群組，其中有96宗屬於逸葵樓群組。張竹君表示，逸葵樓有73個單位出現確診，另外多個環境樣本驗出病毒，包括8樓升降機大堂按鈕、7樓垃圾房手柄。

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【職場熱話】辭職竟需2個月通知期 打工仔努力工作不敢鬆懈 對上司給予負評感氣憤，詳見【下一頁

行政長官林鄭月娥於今天傍晚召開記者會，她表示截至下午4點半，葵涌邨各樓宇相關個案已達105宗，其中逸葵樓有96宗；映葵樓有8宗；曉葵樓有1宗。她指出，「逸葵樓群組」疫情在2、3日間急速傳播，1月20日錄9宗個案，及周五（21日)已增至20宗，等於翻了1倍，而至今日已飆至105宗，等於出現幾何爆發。

她宣布，即日起映葵樓須進行5天禁足圍封，居民不得離開住所，但今晚未能安排送餐，需待周日(23日)才能提供伙食。其次將在芊葵樓、曉葵樓、雅葵樓、旭葵樓進行圍封強檢；其餘11座大廈，都需要強制檢測，但無須禁足。

 

不過，香港大學微生物學系最新研究發現，Omicron變種病毒的病毒複製能力和致病性較其他新冠病毒變種低。這項研究的負責人港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇指，研究顯示人體因疫苗或感染刺激免疫系統對抗病毒，因而壓迫新冠病毒基因變種試圖擺脱人類免疫系統，該基因突變同時降低病毒肺部繁殖效率。他希望Omicron續循該進化軌迹，成為溫和、只導致普通感冒的冠狀病毒。

【疫苗接種】疫苗氣泡2月24日起涵蓋學校 員工及到訪者須至少打一針，詳見【下一頁

 


同場加映：【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

 

 

 

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記者：陳詠妍

 

 

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