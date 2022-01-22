【著數優惠】麥當勞 x PayMe 推優惠 消費滿$35即享全單 9 折優惠 全新黃金菠蘿雞堡下周登場

農曆新年即將來臨，麥當勞也送上多款美食及折扣優惠。由即日起至 2 月 16 日，顧客凡於麥當勞餐廳或麥當勞 App 使用 PayMe from HSBC 消費滿35元，更可享全單 9 折優惠。

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下周也有多項美食優惠，其中全新黃金菠蘿雞堡和經典招財雞堡將於下周一（24 日）登場，App 用戶可以優惠券如「招財雞堡/ 黃金菠蘿雞堡超值套餐減3元」品嚐期間限定的漢堡。黃金菠蘿雞堡以鬆軟麵包配上板燒雞腿和爽脆生菜，加入酸酸甜甜的原片菠蘿，層次分明。

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同時，以往大受歡迎的扭扭薯條亦於 1 月 24 日同步回歸供應，歡迎大家加港幣 8 元升級品嚐白桃梳打配增量裝扭扭薯條的大大啖組合；而「招財牛堡/黃金脆薯牛堡超值套餐減3元」及「9元歎紅豆吉士粉紅批」亦會繼續限時供應。

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McCafé 方面，下周設有優惠券包括「33元 熱蜜糖．玫瑰鮮奶咖啡(中杯裝)配蜜糖．桂花蛋糕」。同時，麥當勞 App 用戶可以使用「36元原味麥炸雞(2 件)及中汽水配小食」或「39元 蜜糖 BBQ 麥炸雞(2 件) 及中汽水配小食」，更可自選喜歡的小食如中粟米、新地或蘋果批，麥炸雞優惠亦同時登陸星期一至五的下午茶時段，包括「19元歎麥炸雞配蘋果批」。

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關於麥當勞 x PayMe from HSBC 優惠：

以上麥當勞優惠的推廣期為 2022 年 1 月 1 日至 2 月 16 日。 推廣適用於合資格用戶；合資格用戶須於推廣期內以 PayMe 於參與商戶付款以享本推廣之優 惠。合資格用戶於推廣期內在麥當勞任何餐廳和應用程式消費滿港幣 35 元，即可獲享九折回贈優 惠。 消費金額須於扣除任何其他折扣或使用優惠券後滿港幣 35 元方可享用優惠。 此優惠僅限推廣期內提供，名額有限，先到先得，換完即止。商戶將向顧客收取全額費用，而 PayMe 會在交易完成後隨即將有關折扣存入顧客的錢包。

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記者：陳詠妍