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【科研前景】初創投資機遇無限 呢個行業一年間「吸金」17億元 數碼港點幫公司突圍而出?

理財智慧 15:03 2022/01/22

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近年不少年輕人愛創業，數碼港一直致力扶持初創企業成長，並促進創業投資生態發展。近年，數碼港初創融資表現強勁，於2020年10月至今年9月數碼港獲得融資的初創，當中與零售科技/電子商貿相關的企業「吸水力」最強，融資近17億，佔全年融資額近30%；至於智慧出行以及應用程式開發範疇，其融資金額及佔整體比例亦顯著上升；金融科技依然維持最活躍範疇，智慧生活範疇繼續受惠於疫情下新常態的影響，成為投資者焦點。

【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

由2020年9月至去年8月期間，數碼港亦通過「數碼港投資創業基金」向五間數碼港初創企業注資，包括為機械人公司Rice Robotics、服務式共居企業Dash Living、數碼資產託管服務企業Hex Trust，環球專家配對平台Lynk及物流平台GOGOX，注資合共超過490 萬美元，並帶動額外超過8,000 萬美元共同投資，引資比率達到1：16，足證數碼港社群創新成果的市場價值。

【未雨綢繆】退休三寶即係咩？釐清三大退休理財產品特性，詳見【下一頁

數碼港的投資、引資能力和網絡夥伴支援，對初創企業加快發展起著關鍵作用。Lynk通過數碼港獲得兩輪融資，現已於新加坡、印度、菲律賓、美國及加拿大等地設立辦公室聯繫全球超過200個企業客戶，未來將繼續擴大北美業務。而 Rice Robotics 的消毒及配送機械人於疫情期間大受歡迎，獲得企業廣泛採用，更將產品推廣到日本和泰國，在日本的連鎖便利店和住宅大樓亦可見到產品的蹤影，並會繼續發展韓國及東南亞市場。而Dash Living 亦已進軍新加坡市場，兩地合共提供近1,200個共居單位，前年整體入住率高達九成以上，很受年輕專業及外籍工作人士歡迎，冀望運用新資金打入日本、澳洲及其他亞太市場。

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【職場熱話】 打工仔做全職不滿人工低 秘撈網店賺外快收入更多 猶豫應否辭職專注網店，詳見【下一頁

而GOGOX作為亞洲首個物流平台應用程式之一，已在大灣區11個城市設立辦事處，並將業務先後拓展至新加坡、南韓、印度及越南，並善用融資在不同市場進行策略性投資，推動同城物流的可持續發展。 Hex Trust 亦會利用注資進一步加強機構級市場基礎設施和安全框架，並提供針對 NFT 領域的託管業務，另外還會擴大在新加坡和越南的業務，並開拓歐洲和中東市場。

獨具慧眼率先找姜濤做代言 再夥拍MIRROR引發全城「食炸雞換鏡仔卡」熱潮 麥當勞一姐黎韋詩親述合作契機，詳見【下一頁

憑藉投資者對數碼港發掘優質投資項目的信心，具有高潛力的初創企業更容易獲得必要資金，加速發展。「數碼港投資創業基金」至今累計已批出約2,088 萬美元投資予 20間初創企業，並帶動額外逾1.829 億美元共同投資，合共為初創企業帶來超過2.03億美元的投資金額。

「數碼港創業投資論壇」（CVCF）作為知名的投融資平台及創新科技展示盛會，聯繫初創企業家和環球投資者，於2021年 11 月 2 日至 3 日舉行，匯聚了 60 多位國際創業投資專家，探討創投趨勢，促進融資合作。論壇設有創新科技展示及投資者配對平台，增加初創企業的項目對接及融資機會，並提升其於國際間的知名度。未來，數碼港將繼續發掘及培育具潛力的初創企業，通過「數碼港投資創業基金」及「數碼港投資者網絡」促成共同投資，並繼續與全球投資者合作，擴大創業投資網絡，以推動創投生態的蓬勃發展。

【職場熱話】辭職竟需2個月通知期 打工仔努力工作不敢鬆懈 對上司給予負評感氣憤，詳見【下一頁


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記者：陳詠妍

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