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華潤萬象逾22億人幣 收購江蘇中南物業服務

股樓投資 22:51 2022/01/21

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物管股華潤萬象(01209)月內進行第二次併購。集團宣布，斥不多於22.6億元人民幣，收購在內地從事物業管理服務的江蘇中南物業服務全部股權。華潤萬象周五收報41.6元，上升3.7%。

【2022年部署】2022年 值得留意的10大新經濟股  詳情請看【下一頁

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集團表示，中南物業服務於江蘇省、山東省、浙江省及四川省等合計擁有5,147萬平方米的在管面積，合約面積和在途面積共計3,941萬平方米，預計5年內在管面積將達到9,000萬平方米以上，於去年度純利約1.7億元人民幣，帳面淨值約2.4億元人民幣。華潤萬象相信，收購將提升區域協同價值，並與江蘇中南建設訂立框架協議，江蘇中南建設保證促使其物業管理項目繼續與該公司合作。

【大行點睇】去年第四季經營環境有改善 大和維持友邦保險買入評級  詳情請看【下一頁

早於此收購前，本月初華潤萬象亦曾以約11億人幣，收購禹洲集團(01628)旗下物管業務。

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撰文 : 李尚毅

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