【新股IPO】內地口腔護理產品生產商薇美姿計劃來港上市

報道指，內地口腔護理產品生產商薇美姿近日已向中證監提交《股份有限公司境外首次公開發行股份(包括普通股、優先股等各類股票及股票派生的形式)審批》材料，預計來港上市。

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薇美姿於2014年成立，目前擁有口腔護理品牌「舒客」及兒童口腔護理品牌「舒客寶貝」，產品包括：牙膏、牙刷、電動牙刷、漱口水、牙線棒等。該公司銷售渠道廣泛，遍佈家樂福、永旺等國際和國內大型連鎖賣場，以及天貓、京東等各大電商平台。

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薇美姿已完成多輪融資，引入蘭馨亞洲投資基金、鍾鼎創投、聯想控股（03396）旗下君聯資本等投資者。有報道指，於2018年，聯合利華及高露潔棕欖等知名品牌有意競購薇美姿，交易金額近10億美元（約78億港元）。

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記者：張以正