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【美股焦點】蘋果周四公布季績　富國銀行上調蘋果盈利收入預測　目標價調升至205美元

股市 11:00 2022/01/22

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蘋果將公布季績　富國銀行上調蘋果盈利收入預測　目標價調升至205美元

近期蘋果（美：AAPL）已獲獲多間大行上調目標價，蘋果將於當地時間周四（27日）美股盤後公布上季業績，富國銀行分析師看好蘋果業績，上調蘋果2022財年首季業績的營收及每股盈利預測，並將目標價由165美元上調至205美元，維持「增持」評級。

蘋果重奪全球智能手機出貨量首位，上季市佔率22%，看【下一頁】

富國銀行分析師預期，蘋果上季營收為1178億美元，每股收益為1.85美元，此前為1164億美元和1.83美元。該行預期，供應鏈持續改善，用家需求及服務和訂閱的增長勢頭持續強勁。該行認為，蘋果將通過擴大產品和服務，如AR或VR及電動車，實現更多收入，而非在短時間內建立起業務。

大摩則認為，蘋果業績有望優於預期，並刷新歷年同季紀錄。該行預期蘋果營收為1223億美元，每股盈利1.97美元，預期iPhone上季出貨量為8300萬支，按年增加4%。

大摩分析師最看好蘋果的服務業務，受惠於App Store增長強勁以及蘋果在「授權和其他類別」的成長，預估上季該分部營收將年增21.7%至192億美元。

相關文章：【手機供應鏈】蘋果及三星據報今年將在印度生產價值50億美元智能手機

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） iPhone

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