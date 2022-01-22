【Safari漏洞】蘋果急推iOS 15.3 RC版修復　防用戶瀏覽記錄、Google ID外洩

▲ 蘋果終在昨（21日）推出RC版本，急急修正有關漏洞，預計iOS 15.3版本日內就會正式向公眾發布。

蘋果（Apple）瀏覽器Safari日前被爆出現嚴重漏洞，使黑客可輕易取得用戶的個人資訊、帳號和瀏覽紀錄，令蘋果用家憂心忡忡。蘋果終在昨（21日）推出RC版本，急急修正有關漏洞，預計iOS 15.3版本日內就會正式向公眾發布。

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蘋果昨向開發者推出iOS 15.3 RC版，主要集中在安全性修復以及漏洞的修補。據悉，蘋果針對iOS 15.3 RC版的推出，修復了日前被踢爆的Safari漏洞。根據研究人員的說法，該漏洞可以允許任何網站追蹤瀏覽器的互聯網活動，並可能暴露用戶的身份。

另外， iOS 15.3 RC版本也修改了iCloud私密轉送的描述。當私密轉送的功能因為某些原因被關閉的時候，原本文字描述的部分為「您的行動不支援iCloud私密轉送功能」。但是在iOS 15.3後，iCloud私密轉送如果被關閉，則會顯示「您的行動不支援iCloud私密轉送功能或是您已在行動服務設定中將其關閉」，讓使用者更了解有可能的原因。

外媒MacRumors預計，蘋果將會在下周內推出正式版本，予用家下載更新，盼能盡快修復Safari漏洞的問題。

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

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責任編輯：曾曉汶