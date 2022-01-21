【宏觀術數@iM網欄】富貴不偶生 天元一氣 一卦純清催吉攻略

上期談及新春開工吉日，提及其中有幾個日課是易經派風水的「一卦純清」大吉格，適合使用者更不宜錯過，希望能對朋友有所幫助。始終正月武曲化忌及後續的貪狼化忌都是不容輕視的凶煞。

「天元一氣、地物相同」的四壬寅 ： 2022 年 2 月 18 日寅時

因臨近新春近期都說星座談生肖等軟性內容，今期試談趣味性和實用性均高的「硬」術數以饗讀者。新春正月為「壬寅年、壬寅月」，月內恰好也有「壬寅日」和「壬寅時」 （ 2 月 18 日 3-5 時 am ） ，湊成『壬寅年、壬寅月、壬寅日、壬寅時』四柱天干地支相同，為古書所定的特說格局「天元一氣，地物相同」（也即干支一樣），《三命通會》認為此時辰出生者屬富貴雙全，可以「貴為公卿」屬大富大貴。相傳關雲長便是四「戊午」干支出生的類似例子，此點卻尚有疑問，就算是的話格局仍不及四壬寅上格。而筆者也有屬天元一氣（地支卻稍有不同）命局的朋友，果然亦出生富貴人家，一生無憂。

這裡帶出一些術數問題，能在這個時辰出生都能得富貴功名？如若用人工達成又可否？依命學甲子60年周期，約有十個時辰可視為類似格局，其中的「四壬寅」屬於上格，如果以世界人口約79億來算，總應該有幾萬人符合格局，會否太多大富大貴人仕？有術數前輩認為「富貴不偶生」，不同時辰出生機率並非平均數，「超級」吉時出生會遠比平常命格稀少得多，這方面相信隨著大數據發展未來可以驗証得到。但是科技發達，如果有懷孕臨盤在即，預產期又湊巧接近，也是可能預訂擇日生產的，最終能否成事固然仍待天意，逆天造命值得與否，也且慢先看以下分析。

斗數論證「四壬寅」是否富貴吉格

此局於子平命學既屬特殊格局，古書另有解釋，並且男女命局行運順逆相反仍會產生大分別，此處從略。我們卻可從其他命學加以檢定，其中紫微斗數是以陰曆計算和子平不同，即是每次「四壬寅」都可以得出不同的星盤。

就以今年2022年正月十八日起列星盤，為巨門擎羊守命子宮，會合文昌文曲，事業宮太陽廟旺見吉和貴人相夾，財帛宮見祿馬交馳吉格確算是不錯的命局，兄弟及福德二宮也都有吉格扶助。最差為田宅宮武曲化忌見七殺再有煞星同宮，主破敗劫奪，特別是第一個大運（3-12歲）更遇上武曲雙重化忌，家宅多變，先歷波折，往後行運男、女順逆大不同，人生起步始終並不輕鬆愉快，成敗與否都必先歷艱辛。

再看60年前1962年同樣有「四壬寅」格的時辰，陰曆卻是正月二十九日，斗數星盤為七殺擎羊守命，同樣有文昌文曲會合，事業宮破軍主凡事較要親力親為，利武職、工業或開創性工作。較佳也是兄弟宮主得蔭庇助力，以補自身開創所需。田宅宮也較差，更明顯屬辛苦孤獨成功命局。

和今年相比60年代成長於六運武曲當權天運利武職及工業，未來九運離卦右弼主文明藝術，兩個出生大格局也都帶著類近天運的「DNA」，但以要承擔的風險和贏在起跑線的優勢來說「性價比」不算太高。再看60年前1902年壬寅年壬寅月沒有壬寅日，無法成格。

看了兩個「天元一氣，地物相同」吉格，相信是否值得冒風險後，還得看努力及後天環境去成就，倒不如求平安快樂是福，聰明父母們當自有選擇。

其實，能擇日生產者到底不多，如何利用吉日催吉？

易經派風水擇日的玄空五行及卦運都是依據天干地支來決定的，相同天干地支的組合，玄空五行必然也一樣。即是「四壬寅」格，也必屬擇日的「一卦純清」吉格，玄空五行屬金（和八字正五行系統不同），適合大多數人仕，生肖屬猴者相沖勿用。惟吉時在凌晨3-5時（真太陽時為準）卻不易作其他用途，大部份朋友可能仍在夢中。如有心使用最簡單莫如早起在家內祈願或薰香拜拜祖先（如有供奉）。如能配合「奇門遁甲」選擇吉利方位配合會更加盡用吉時，篇幅所限稍後再詳細介紹。順帶一提，如果寅時真的不願起床，當日未時及戌時都是很好的吉時呢。

▲ 上圖：玄空吉日，生肖屬猴相沖不利。

不宜使用或須配合運用的年命1955,1959,1960,1965,1968,1971,1974,1977,1980,1986,1992,1999,2002,2008,2011

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作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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