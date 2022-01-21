【新股IPO】天齊鋰業傳最快上半年來港上市 集資10億至20億美元

引述外電報道，內地鋰業公司天齊鋰業計劃今年來港上市，並已委任中金公司、摩根士丹利及招銀國際負責有關上市事宜，預期最快上半年啟動上市，不過集資規模、上市時間表等細節仍在磋商中。

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稍早前已有消息指天齊鋰業有意於短期內遞交主板上市申請，集資10億至20億美元（約78至156億港元）。天齊鋰業曾於2018年申請來港上市，但由於鋰價下跌以及公司以大約40億美元收購智利一家同業公司24%股權之後資金緊張，計劃隨後被擱置。天齊鋰業於去年9月再次重啟來港上市計劃，集資所得資金主要用於償還債務、擴大產能和補充營運資金。

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記者：張以正