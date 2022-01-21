  • 18°C
香港時間 : 2022121日 (五) 23:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】天齊鋰業傳最快上半年來港上市 集資10億至20億美元

股樓投資 22:24 2022/01/21

分享：

引述外電報道，內地鋰業公司天齊鋰業計劃今年來港上市，並已委任中金公司、摩根士丹利及招銀國際負責有關上市事宜，預期最快上半年啟動上市，不過集資規模、上市時間表等細節仍在磋商中。

【大行報告】 大摩續看好具創新藥產品綫藥企 首選呢兩隻生物科技股

    點擊圖片放大
    +14
    +13

同場加映：【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

稍早前已有消息指天齊鋰業有意於短期內遞交主板上市申請，集資10億至20億美元（約78至156億港元）。天齊鋰業曾於2018年申請來港上市，但由於鋰價下跌以及公司以大約40億美元收購智利一家同業公司24%股權之後資金緊張，計劃隨後被擱置。天齊鋰業於去年9月再次重啟來港上市計劃，集資所得資金主要用於償還債務、擴大產能和補充營運資金。

同場加映：【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
集資 IPO 港股

上一篇文章

【新股IPO】內地口腔護理產品生產商薇美姿計劃來港上市

下一篇文章

【宏觀術數@iM網欄】富貴不偶生 天元一氣 一卦純清催吉攻略

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【網絡安全】QR Code成新興網絡犯罪模式 FBI警告：不要貪方便亂掃
【網絡安全】QR Code成新興網絡犯罪模式 FBI警告：不要貪方便亂掃
獨具慧眼率先找姜濤做代言 再夥拍MIRROR引發全城「食炸雞換鏡仔卡」熱潮 麥當勞一姐黎韋詩親述合作契機
獨具慧眼率先找姜濤做代言 再夥拍MIRROR引發全城「食炸雞換鏡仔卡」熱潮 麥當勞一姐黎韋詩親述合作契機
【絕世好老闆】麥當勞答謝員工嚴守抗疫 向每名員工大派1000元抗疫利是 合共派出接近千萬元
【絕世好老闆】麥當勞答謝員工嚴守抗疫 向每名員工大派1000元抗疫利是 合共派出接近千萬元
【職場熱話】已婚男年初四請定假 同事好奇一問之下 發垷真正原因惹眾怒
【職場熱話】已婚男年初四請定假 同事好奇一問之下 發垷真正原因惹眾怒
【姜濤現身滙豐】滙豐夥姜濤推「1.23 Go Goal Day」贏獎賞錢 　總行外牆設「特大姜濤」燈光匯演
【姜濤現身滙豐】滙豐夥姜濤推「1.23 Go Goal Day」贏獎賞錢 　總行外牆設「特大姜濤」燈光匯演
【疫苗接種】疫苗氣泡2月24日起涵蓋學校 員工及到訪者須至少打一針
【疫苗接種】疫苗氣泡2月24日起涵蓋學校 員工及到訪者須至少打一針
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款