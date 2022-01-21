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【櫻淘魔法棒@iM網欄】手殘都能駕馭的無線捲髮器

名人薈萃 21:32 2022/01/21

分享：

捲髮器在市面已經推出了很多年，相信很多人都有買過一個或者好多個，而我自己大慨也買過超過10個，有平有貴，由幾十蚊至$2000都有，買了回來發現根本不會用，亦沒有預期的效果，最後不是掉了就是送給朋友。

時至今日，捲髮器越出越靚，價錢也越來越平。聖誕期間我在一個博覽會上，即場體驗了這個無線自動鬈髮器，喜出望外，連我這個手殘的人居然也會操作，而且很快熱，簡單set 頭幾分鐘就完成，完全沒有難度，而且感覺沒有弄傷頭髮。

    點擊圖片放大

還有兩個最大的賣點就是，USB無線充電，可以隨時隨地在車上都能自己set 頭；而且好輕身。最初以為不便宜，現金優惠$50後，只要$449 就有交易，網上買大概500至$700。

    點擊圖片放大

沙宣 無線自動捲髮器GM-VSA-1910BH

產品規格:

￭ 兩色選擇 (黑/白)
￭ 內置大容量鋰離子電池，充電後可連續使用60分鐘
￭ 只需3個步驟，快捷完成捲髮造型
￭ 19毫米陶瓷塗層自動捲髮器，塑造自然曲髮
￭ 智能屏幕顯示，易於操作
￭ 智能溫度控制設定及預熱提示
￭ 採用特別隔熱設計，減少因捲髮棒過熱而產生的燙傷
￭ 內置大容量鋰離子電池 / 充電後可連續使用60分鐘 / 只需3個步驟，快捷完成捲髮造型 / 19毫米陶瓷塗層自動捲髮器，塑造自然曲髮 / 智能屏幕顯示，易於操作 / 智能溫度控制設定及預熱提示 / 採用特別隔熱設計，減少因捲髮棒過熱而產生的燙傷 / 充電時間 (4.5小時)
￭ 產品呎吋(亳米) : 192 x 60 x 49
￭ 原產地 : 中國
￭ 行貨有2年保養

【青姐話】新舊經濟齊熄火    負面訊息一籮籮

我在淘寶上見到相同品牌及型號的產品，價錢是人民幣350~450左右，產品跟香港一模一樣 (除了機身底部英文與中文的分別)。另外，包裝盒上就有明顯的不同，香港的用磁石禮盒，比較高級和精美，大陸內銷的包裝盒相對沒有那麼好看。

香港行貨 VS. 淘寶正品的包裝

用家評語:

捲髮棒包裝精美，做工精細，值得這個價錢，自動捲髮很方便，可以自己控制溫度，捲髮方向和秒數，很適合學生和上班族！捲出來效果也很好喲～

外觀材質：好好看 顏值好高 加熱效果：很快 一下就熱了 而且溫度也可以很方便的調節 燙髮效果：好方便攜帶走到哪裡都能帶 各種捲髮都能捲

首先拿在手裡特別有質感，牌子的就是品質好，捲髮也容易，是全自動的，省時省事，捲出來效果也比較好，可以保持蠻久不會塌，而且這個用了幾天感覺不會傷頭髮，滿意~

無線電源線用起來很方便，捲完的頭髮能維持很久，簡直物超所值

另外，淘寶上有很多相類似的產品，顏色選擇更多，功能上只有少少分別，產品的手工沒有那麼精美，比較粗糙，價錢只是$70港幣左右，如果用來試玩下，這個價錢真的很吸引。但個人仍然覺得有品牌的相對效果更好。

 

【溫股知新】短缐回氣續上落    攻守兼備新操作

作者＿淘寶小天后（賴櫻華）簡介：

擁有十年淘寶經驗，曾被淘寶評級為用戶中首0.02%的客戶群，消費超過400萬元，累積消費產品數萬件。善長大量訂購，利用工餘時間，以其「公關達人」及「淘寶小天后」身份，義務為十多個慈善團體策劃、執行及籌務1100萬善款，受惠人士超過三萬人。

Facebook: 淘寶「小天后」互享平台

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