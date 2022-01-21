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【山地悠遊人生@iM網欄】來自地獄的美食 狗爪螺

名人薈萃 08:00 2022/01/21

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我吃過所有海鮮中，最美味的是巨型藤壺picoroco / Austromegabalanus psittacus，是一種大型無柄藤壺，是智利美食，通常出現於秘魯南部、智利和阿根廷南部。它棲息在海岸岩石中，成群生活， 是雌雄同體，長在貝殼裡。

它有一個高大的錐形礦化甲殼，由十二塊由方解解石粘合在一起組成的，基盤牢固地粘合在堅硬的石頭表面上。一般顏色為暗白色，跟石頭沒有分別。

通常長到 30 厘米，約12 寸高，頂部有一個開口，帶有鉸接的鰓蓋，不斷伸出一個像蟹鉗子爪子通過該突出口進食。這種海鮮吃起來像螃蟹和龍蝦，好好吃。

這種長得面目可猙，看起來像動物的爪子，外型怪異，奇醜無比，名叫「狗爪螺」或鵝頸藤壺Goose Barnacles，形狀像鵝的脖頸而得名。藤壺營養價值高，是上等的天然補品，食用後可以促進血液循環，有延年益壽之功效。

藤壺是濾食海洋生物的通稱，靠吃海水中的微生物，藻類為生，其家族共有約1,200種生物，絕大部分藤壺都生活在潮間帶，就是漲潮時被水淹沒；退潮時露出水面的淺海海域。它無法靠自己移動，通常寄居在其他生物上，如礁石、懸崖邊、浮木、甚至鯨魚身上，它只能依附在堅硬物表面來生存。

由於狗爪螺對水質的要求很高，所以本港見到的，通常非常細小，看上去像營養不良的樣子，吃起來有點苦苦的，而且不鮮甜。

在香港稱為「狗爪螺」的鵝頸藤壺 Goose Barnacles（學名：Pollicipes pollicipes/Percebes），是世界上最昂貴的海鮮之一，大的吃起來像龍蝦、蟹或蜆的合體。 在歐洲被視為美味珍饈，價格也十分高昂，品質好一些的價格在100歐元一公斤。

鵝頸藤壺的昂貴，不全在於它的營養價值和味道上，而是採摘的難度。到現在為止，藤壺仍不能人工養殖。而且產量因環境污染而不斷減少。藤壺都是群居動物，由於它們自身無法挪動，鵝頸藤壺通常生長在水流洶湧的礁石縫隙或峭壁上，要想採摘懸崖峭壁上的鵝頸壺藤，必須要用繩索垂降到懸崖邊，從附著物上刮下來，採摘極為艱辛。如果運氣不好，就會有被海浪吞噬的危險。依附在岩石上的藤壺難以拔下來的，需要尖銳的利器敲鑿才會脫落，而且不能傷害根部，死的壺藤不值錢。歐洲市場上的藤壺主要靠專業的藤壺獵手人工捕撈。最近看過一個紀錄片，講述加拿大專業採摘鵝頸藤壺的獵手會看準漲潮退的時機，開小船到無人小島，撬鑿礁石上的藤壺。藤壺獵手是高危職業，每年都有人因此殞命，所以才會如此的昂貴。

一根藤壺可食用的部位非常少，食用時先將把柄部位粗糙的的硬皮撕開，露出頂部少許貝肉，才是可以食用的部份。其口感則介於龍蝦、蟹肉和蜆肉之間，並帶有濃郁的海水鮮甜味。

有一次在西班牙一個小鎮，碰到29.95歐元一公斤，買了一公斤，但能吃的部份總共可能還不到200克。所以一定要買大一點的，在海鮮市場一般約80～150歐元一公斤的，那種鮮美無法用文字形容，味道像螃蟹和龍蝦的合體，異常鮮甜，因此被稱爲來自地獄的高級海鮮。

外貌醜陋的鵝頸藤壺，肉質卻細嫩、甘甜、彈牙有嚼勁。烹調鵝頸藤壺無需複雜，白灼、蒸煮，或加以牛油、白酒和香草簡單烹調便十分美味，亦可在食用時加少許檸檬汁簡單調味。

 

【iM會客室】香港股市已群體免疫？

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

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