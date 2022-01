【山地悠遊人生@iM網欄】來自地獄的美食 狗爪螺

我吃過所有海鮮中,最美味的是巨型藤壺picoroco / Austromegabalanus psittacus,是一種大型無柄藤壺,是智利美食,通常出現於秘魯南部、智利和阿根廷南部。它棲息在海岸岩石中,成群生活, 是雌雄同體,長在貝殼裡。

它有一個高大的錐形礦化甲殼,由十二塊由方解解石粘合在一起組成的,基盤牢固地粘合在堅硬的石頭表面上。一般顏色為暗白色,跟石頭沒有分別。

通常長到 30 厘米,約12 寸高,頂部有一個開口,帶有鉸接的鰓蓋,不斷伸出一個像蟹鉗子爪子通過該突出口進食。這種海鮮吃起來像螃蟹和龍蝦,好好吃。

這種長得面目可猙,看起來像動物的爪子,外型怪異,奇醜無比,名叫「狗爪螺」或鵝頸藤壺Goose Barnacles,形狀像鵝的脖頸而得名。藤壺營養價值高,是上等的天然補品,食用後可以促進血液循環,有延年益壽之功效。

藤壺是濾食海洋生物的通稱,靠吃海水中的微生物,藻類為生,其家族共有約1,200種生物,絕大部分藤壺都生活在潮間帶,就是漲潮時被水淹沒;退潮時露出水面的淺海海域。它無法靠自己移動,通常寄居在其他生物上,如礁石、懸崖邊、浮木、甚至鯨魚身上,它只能依附在堅硬物表面來生存。

由於狗爪螺對水質的要求很高,所以本港見到的,通常非常細小,看上去像營養不良的樣子,吃起來有點苦苦的,而且不鮮甜。

在香港稱為「狗爪螺」的鵝頸藤壺 Goose Barnacles(學名:Pollicipes pollicipes/Percebes),是世界上最昂貴的海鮮之一,大的吃起來像龍蝦、蟹或蜆的合體。 在歐洲被視為美味珍饈,價格也十分高昂,品質好一些的價格在100歐元一公斤。

鵝頸藤壺的昂貴,不全在於它的營養價值和味道上,而是採摘的難度。到現在為止,藤壺仍不能人工養殖。而且產量因環境污染而不斷減少。藤壺都是群居動物,由於它們自身無法挪動,鵝頸藤壺通常生長在水流洶湧的礁石縫隙或峭壁上,要想採摘懸崖峭壁上的鵝頸壺藤,必須要用繩索垂降到懸崖邊,從附著物上刮下來,採摘極為艱辛。如果運氣不好,就會有被海浪吞噬的危險。依附在岩石上的藤壺難以拔下來的,需要尖銳的利器敲鑿才會脫落,而且不能傷害根部,死的壺藤不值錢。歐洲市場上的藤壺主要靠專業的藤壺獵手人工捕撈。最近看過一個紀錄片,講述加拿大專業採摘鵝頸藤壺的獵手會看準漲潮退的時機,開小船到無人小島,撬鑿礁石上的藤壺。藤壺獵手是高危職業,每年都有人因此殞命,所以才會如此的昂貴。

一根藤壺可食用的部位非常少,食用時先將把柄部位粗糙的的硬皮撕開,露出頂部少許貝肉,才是可以食用的部份。其口感則介於龍蝦、蟹肉和蜆肉之間,並帶有濃郁的海水鮮甜味。

有一次在西班牙一個小鎮,碰到29.95歐元一公斤,買了一公斤,但能吃的部份總共可能還不到200克。所以一定要買大一點的,在海鮮市場一般約80~150歐元一公斤的,那種鮮美無法用文字形容,味道像螃蟹和龍蝦的合體,異常鮮甜,因此被稱爲來自地獄的高級海鮮。

外貌醜陋的鵝頸藤壺,肉質卻細嫩、甘甜、彈牙有嚼勁。烹調鵝頸藤壺無需複雜,白灼、蒸煮,或加以牛油、白酒和香草簡單烹調便十分美味,亦可在食用時加少許檸檬汁簡單調味。

作者_山地姑娘(姚曉蘭)

