【虛銀情報】眾安成首家獲證券交易牌照虛擬銀行 進軍基金投資服務

近年多間虛擬銀行進軍香港，也積極推優惠吸客。虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank） 宣布進軍投資業務，成為香港第一間獲證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）頒發第 1 類受規管活動（證券交易）牌照的虛擬銀行。

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ZA Bank表示， 將為用戶提供簡單方便的投資服務，首階段將打造嶄新的基金投資體驗，並計劃推出更豐富的產品。屆時，用戶將能隨時隨地透過一站式的 ZA Bank App 享用全面的投資服務。

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目前，ZA Bank 已透過 24/7 的存款、貸款、轉賬、消費與保險服務，全方位照顧用戶的綜合理財需要，成為本地產品最齊全的虛擬銀行之一。

ZA Bank 行政總裁許洛聖（Rockson）表示：「ZA Bank『做壞規矩 做好銀行』的精神在團隊對用戶體驗的追求上可見一斑，推動我們在正式開業短短 2 年內不斷推陳出新，獲得超過 50 萬用戶的信任與支持[2]。我們期待藉基金投資服務進一步升級用戶體驗，為大家做好銀行、做好基金！」該行指，將於適時正式推出基金交易服務，敬請期待。

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資料顯示，截至 2021 年 6 月 30 日，ZA Bank 的個人存款及貸款量均在虛擬銀行中處於領先地位。另外，截至 2021 年 12 月 31 日，ZA Bank 已獲得超過 50 萬用戶支持，成為用戶規模最大的虛擬銀行。

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記者：陳詠妍