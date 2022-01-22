  • 17°C
香港時間 : 2022122日 (六) 15:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛銀情報】眾安成首家獲證券交易牌照虛擬銀行 進軍基金投資服務

理財智慧 14:15 2022/01/22

分享：

近年多間虛擬銀行進軍香港，也積極推優惠吸客。虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank） 宣布進軍投資業務，成為香港第一間獲證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）頒發第 1 類受規管活動（證券交易）牌照的虛擬銀行。

同場加映：【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

ZA Bank表示， 將為用戶提供簡單方便的投資服務，首階段將打造嶄新的基金投資體驗，並計劃推出更豐富的產品。屆時，用戶將能隨時隨地透過一站式的 ZA Bank App 享用全面的投資服務。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

 

【職場熱話】打工仔求職奇怪遭遇 面試竟變獵頭公司 稱職位暫停申請 揭背後另有因由，詳見【下一頁

目前，ZA Bank 已透過 24/7 的存款、貸款、轉賬、消費與保險服務，全方位照顧用戶的綜合理財需要，成為本地產品最齊全的虛擬銀行之一。

ZA Bank 行政總裁許洛聖（Rockson）表示：「ZA Bank『做壞規矩 做好銀行』的精神在團隊對用戶體驗的追求上可見一斑，推動我們在正式開業短短 2 年內不斷推陳出新，獲得超過 50 萬用戶的信任與支持[2]。我們期待藉基金投資服務進一步升級用戶體驗，為大家做好銀行、做好基金！」該行指，將於適時正式推出基金交易服務，敬請期待。

【視力調查】98%受訪港人患有視力問題   近7成港人擔心出現老花 原來呢個年紀眼睛會開始老化 ，詳見【下一頁】 

資料顯示，截至 2021 年 6 月 30 日，ZA Bank 的個人存款及貸款量均在虛擬銀行中處於領先地位。另外，截至 2021 年 12 月 31 日，ZA Bank 已獲得超過 50 萬用戶支持，成為用戶規模最大的虛擬銀行。

同場加映：【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

 

【理財投資】供倉好過租倉 一文了解投資迷你倉迷思，詳見【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍

開啟hket App，閱讀全文
眾安銀行 基金 虛擬銀行 銀行

下一篇文章

【餓「新」嘗啖＠iM網】風生水起 盆滿砵滿過新年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【疫苗接種】疫苗氣泡2月24日起涵蓋學校 員工及到訪者須至少打一針
【疫苗接種】疫苗氣泡2月24日起涵蓋學校 員工及到訪者須至少打一針
【大行點睇】高盛指港銀受惠加息未被完全反映　重申中銀香港「確信買入」名單
【大行點睇】高盛指港銀受惠加息未被完全反映　重申中銀香港「確信買入」名單
獨具慧眼率先找姜濤做代言 再夥拍MIRROR引發全城「食炸雞換鏡仔卡」熱潮 麥當勞一姐黎韋詩親述合作契機
獨具慧眼率先找姜濤做代言 再夥拍MIRROR引發全城「食炸雞換鏡仔卡」熱潮 麥當勞一姐黎韋詩親述合作契機
【職場熱話】已婚男年初四請定假 同事好奇一問之下 發垷真正原因惹眾怒
【職場熱話】已婚男年初四請定假 同事好奇一問之下 發垷真正原因惹眾怒
【絕世好老闆】麥當勞答謝員工嚴守抗疫 向每名員工大派1000元抗疫利是 合共派出接近千萬元
【絕世好老闆】麥當勞答謝員工嚴守抗疫 向每名員工大派1000元抗疫利是 合共派出接近千萬元
【欲哭無淚】觀塘凱滙「四連撻」　買家白蝕逾690萬訂金
【欲哭無淚】觀塘凱滙「四連撻」　買家白蝕逾690萬訂金
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款