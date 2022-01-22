【香港疫情】新增26確診個案逾百宗初步陽性 許樹昌料年初四放寬防控機會微

香港新冠疫情第五波爆發未有緩和跡象，今日衞生署及醫院管理局表示有26宗新增確診個案，有25宗屬本地個案，另外有超過100宗初步陽性，主要集中在葵涌邨逸葵樓群組。

同場加映 【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

另外，26宗本地確診個案之中，有3宗源頭不明個案。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日表示，預計年初四放寬社交距離措施的機會「微乎其微」。

另外，特首林鄭月娥將於今晚6時召開記者會。

同場加映 【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機