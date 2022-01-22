【美國經濟】當地高通脹料將減退 美國財長耶倫又放鴿？

美國財長耶倫本周表示對美國經濟前景樂觀，認為高通脹正在減退，長期增長速度將會加快。雖然她對通脹表示了合理的政策擔憂，但認為通脹明年將大幅減弱。

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耶倫又指，美國勞動市場異常強勁，認為2022年3.3%的增長預測將是出色的經濟及政策成就。不過，近期市場擔心美國經濟風險，特別是高通脹升至近40年高位，消費者購買力持續減弱。近期美國民意調查顯示，民眾對拜登經濟政策的滿意度僅為38%。

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