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【美國經濟】當地高通脹料將減退 美國財長耶倫又放鴿？

股樓投資 16:37 2022/01/22

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美國財長耶倫本周表示對美國經濟前景樂觀，認為高通脹正在減退，長期增長速度將會加快。雖然她對通脹表示了合理的政策擔憂，但認為通脹明年將大幅減弱。

 

同場加映   【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

耶倫又指，美國勞動市場異常強勁，認為2022年3.3%的增長預測將是出色的經濟及政策成就。不過，近期市場擔心美國經濟風險，特別是高通脹升至近40年高位，消費者購買力持續減弱。近期美國民意調查顯示，民眾對拜登經濟政策的滿意度僅為38%。

同場加映    【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

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撰文 : 謝克迪, CFA

耶倫 經濟 拜登 通脹 美國

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