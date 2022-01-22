【人民幣】最近六年最高排名 人民幣上月全球支付排行第四

根據環球銀行金融電信協會（SWIFT）發布的數據，去年12月全球支付貨幣以金額統計，人民幣在全球支付排名升至全球第四位，為6年來人民幣的最高排名。

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上月美元、歐元及英鎊仍是首三大活躍支付貨幣，分別佔比40.5%、36.7%及5.9%，而人民幣則由11月的2.1%升至12月的2.7%。日元則佔2.6%，排行全球第五。

根據數據，12月人民幣支付金額按月升34.6%，同期全球所有貨幣支付金額增幅僅達6.4%。

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