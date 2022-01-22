【反壟斷】歐盟反壟斷罰款27億美元 谷歌提出最終上訴

外媒報道，谷歌（GOOGL）將向歐盟最高法院歐洲泓院提出上訴，希望推翻2017年公司在購物廣告服務相關的罰款，相關反壟斷罰款高達27億美元。早前谷歌曾在下一級法院上訴但敗訴。

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2017年歐盟最高反壟斷執法機構歐盟委員會，指谷歌違反反壟斷法，將用戶引向自身的比較購物廣告，損害競爭對手的利益。谷歌在上訴中按示，下一級法院超越了歐盟的法律判例，修改歐盟反壟斷裁決的基本理由。歐盟委員會回應指，谷歌可以在法庭上為自己辯解。

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