【大行報告】 中金指必需消費品板塊 估值或有提升機會 推薦兩隻消費股

中金發表最新必需消費板塊研究報告，指就行業重點公司進行2021年度業績預測，整體上板塊去年下半年利潤表現略承壓，利潤增速或不及收入，主要由於原材料價格呈逐季上漲趨勢，增加成本壓力。

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該行指，預計今年板塊收入增速穩步回升，成本壓力在原材料價格波動下仍具一定不確定性，今年上半年壓力仍存，但考慮到板塊股價已出現較大幅度回調，目前市盈率處於過去3年較低水平，而且部分公司盈利下調風險已基本上反映，板塊估值或有提升機會，建議關注基本面有明顯改善及具備長期成長邏輯的行業龍頭。

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該行推薦蒙牛乳業（02319）、康師傅（00322），均予「跑贏行業」評級，目標價分別54元及18.2元。該行亦建議關注周黑鴨（01458）、頤海國際（01579）潛在業績具復甦趨勢，同樣均予「跑贏行業」評級，目標價分別6.5元及38元。

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記者：郭秀慧