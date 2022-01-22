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【監管風暴】當局約見科網平台企業 要求加強保障勞動權益 美團騰訊阿里齊在列

股樓投資 15:36 2022/01/22

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內地人力資源社會保障部與交通運輸部、市場監管總局、全國總工會就保障勞工權益，向美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 旗下的餓了麼、滴滴、曹操、達達、閃送、貨拉拉、滿幫、到家集團、阿里巴巴及騰訊 （00700） 等平台企業進行行政指導。

同場加映   【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選 見【下一頁

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當局肯定有關企業就落實早前監管政策的成效，要求企業進一步提高勞動者的權益，要準確理解政策要求，加大監督力度，完善平台算法及勞動規則。

同場加映    【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

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撰文 : 謝克迪, CFA

騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 勞工權益 港股 經濟

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