【監管風暴】當局約見科網平台企業 要求加強保障勞動權益 美團騰訊阿里齊在列

內地人力資源社會保障部與交通運輸部、市場監管總局、全國總工會就保障勞工權益，向美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 旗下的餓了麼、滴滴、曹操、達達、閃送、貨拉拉、滿幫、到家集團、阿里巴巴及騰訊 （00700） 等平台企業進行行政指導。

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當局肯定有關企業就落實早前監管政策的成效，要求企業進一步提高勞動者的權益，要準確理解政策要求，加大監督力度，完善平台算法及勞動規則。

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