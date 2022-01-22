【中美角力】美國暫停內地飛往當地航班 東航南航齊受影響 中國回應指美國舉動不合理

美國政府於美國時間周五（21日）公布，暫停4間中國航空公司營運的44班美國到內地的航班。有關措施將於1月30日開始生效，直到3月29日。涉及的航空公司包括廈門航空、中國國際航空、中國東方航空（00670）及中國南方航空（01055）。

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美國政府指，若中國修改政策，為美國航空公司帶來必要的改善，反之若內地取消更多航班，將保留採取更多行動的權利。

早前內地政府因應海外新冠疫情，自1月4日起多次公布熔斷指令，暫停美國、法國、加拿大等多國的入境航班。在疫情前，中美航班每星期達到100多班次，現時則降至不到兩成。

中國駐美大使館發言人回應指，美國政府的措施非常不合理，認為國際客運航班進入中國的政策，一直採用公平、公開、透明的方式，適用於中外航空公司。

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