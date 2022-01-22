【趣話財經】造假後捲土再來美國上市？ 瑞幸咖啡否認上市計劃傳聞

外媒報道指，兩年前從美國納斯達克上市的瑞幸咖啡，正考慮最快於今年年底重返美國上市，不過有關傳聞被瑞幸咖啡否認。

同場加映 【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選 見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

2019年瑞幸咖啡於美國納斯達克上市，2020年初被沽空機構狙擊指造假，同年4月公司承認有員工偽造營運數據，6月從美國退市。瑞幸咖啡市值最高達到120億元，而退市時市值約25億美元。

近期瑞幸咖啡公布去年第三季未經審計財務數據，第三季淨收入約23.5億元人民幣，按年升105.6%。早前亦傳公司與債權人及投資者討論債務重組方案，在有關方案達成前，上市計劃估計言之尚早。

同場加映 【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機