【趣話財經】美國國會議員炒股大賺惹爭議 眾議院院長或支持禁議員炒股？

早前美國政界人士包括國會議員持有股票，輿論抨擊或涉及內幕交易，上周有民主黨議員提出議案，要求在任國會議員及家人交易個股，並把持有的金融資產放置於信託。

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美國眾議院院長佩洛西（Nancy Patricia Pelosi）早前曾表示反對禁止議員進行股票交易，認為美國是自由市場經濟，應該讓議員參與其中，不過佩洛西及其丈夫在股市中成功交易，已引起了關注。本周佩洛西開始改口，指雖然對議員的正直非常有信心，但如果大部分議員認為應禁止炒股，她是「可以接受」。

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