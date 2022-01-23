【新冠藥物】復星醫藥：子企獲授權生產默沙東新冠口服藥　非獨家許可、未取採購訂單

▲ 【新冠藥物】復星醫藥：獲授權在包括印度在內105個中低收入國家仿製默沙東新冠口服藥 不包括中國

因應全球新冠疫情，藥品專利池組織（MPP）與27家企業簽署授權生產默沙東（Merck）研發新冠治療口服藥物Molnupiravir，當中包括復星醫藥 （02196） 。繼在上交所通告後，復星醫藥周日在港交所公告，旗下子企獲授權複製默沙東Molnupiravir，只限在105個中低收入國家或地區使用相關專利和專有技術，而且定價會較低，強調有關協議不是獨家許可，集團就合作藥物尚無在手訂單，尚未開展相關生產。

復星強調，協議下公司新冠治療口服藥物Molnupiravir開展生產、商業化及相關權利，只包括印度、巴基斯坦、科特迪瓦等較低收入地區，當中不包括中國。

集團表示，合作藥物在區域內能否獲得當地藥品監管機構上市批准，或藥物上市時間仍不確定，但預計在該分許可下該藥物的定價將會低於中高收入國家的售價，而且當新冠疫情不再被世衛列為「國際關注的突發公共衛 生事件」，將會按年度淨銷售額的5%或10%向默沙東支付專利使用費。

受消息刺激，復星醫藥上周五股價曾升8.9%，其後升幅收窄，全日升2.82%，收報36.5元。

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