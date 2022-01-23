  • 20°C
香港時間 : 2022123日 (日) 22:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠藥物】復星醫藥：子企獲授權生產默沙東新冠口服藥　非獨家許可、未取採購訂單

股市 21:45 2022/01/23

分享：

【新冠藥物】復星醫藥：獲授權在包括印度在內105個中低收入國家仿製默沙東新冠口服藥 不包括中國

因應全球新冠疫情，藥品專利池組織（MPP）與27家企業簽署授權生產默沙東（Merck）研發新冠治療口服藥物Molnupiravir，當中包括復星醫藥 （02196） 。繼在上交所通告後，復星醫藥周日在港交所公告，旗下子企獲授權複製默沙東Molnupiravir，只限在105個中低收入國家或地區使用相關專利和專有技術，而且定價會較低，強調有關協議不是獨家許可，集團就合作藥物尚無在手訂單，尚未開展相關生產。

復星強調，協議下公司新冠治療口服藥物Molnupiravir開展生產、商業化及相關權利，只包括印度、巴基斯坦、科特迪瓦等較低收入地區，當中不包括中國。

集團表示，合作藥物在區域內能否獲得當地藥品監管機構上市批准，或藥物上市時間仍不確定，但預計在該分許可下該藥物的定價將會低於中高收入國家的售價，而且當新冠疫情不再被世衛列為「國際關注的突發公共衛 生事件」，將會按年度淨銷售額的5%或10%向默沙東支付專利使用費。

受消息刺激，復星醫藥上周五股價曾升8.9%，其後升幅收窄，全日升2.82%，收報36.5元。

相隔報道：

【新冠藥物】5間中國藥企獲授權仿製默沙東新冠口服藥　維亞生物復星醫藥抽升後急回、歌禮重挫兩成（第二版）

港股 復星醫藥（02196） 治療 疫情

下一篇文章

【開市追揸沽】港股再試二萬五？旅遊規劃出台偷步炒（歡迎觀眾問股）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電子錢包】WeChat Pay HK再推抽獎活動吸客　用戶有機會贏8,888元新春消費金或iPhone 13 Pro
【電子錢包】WeChat Pay HK再推抽獎活動吸客　用戶有機會贏8,888元新春消費金或iPhone 13 Pro
【恒指ADR+夜期】阿里巴巴美股較港低逾5.6%　夜期跌227點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里巴巴美股較港低逾5.6%　夜期跌227點（不斷更新）
【美股收市】憂加息打擊經濟 道指瀉450點 納指挫2.7%
【美股收市】憂加息打擊經濟 道指瀉450點 納指挫2.7%
【第五波疫情】數碼通向葵涌邨等強制隔離樓宇客戶　送100GB數據、無限本地通話等
【第五波疫情】數碼通向葵涌邨等強制隔離樓宇客戶　送100GB數據、無限本地通話等
【美國加息】儲局周四公布議息結果　一文看清投資界對加息及縮表最新預測（不斷更新）
【美國加息】儲局周四公布議息結果　一文看清投資界對加息及縮表最新預測（不斷更新）
【香港疫情】滙豐下周一起暫停三間流動銀行服務　直至另行通知
【香港疫情】滙豐下周一起暫停三間流動銀行服務　直至另行通知
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款