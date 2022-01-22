【機迷熱話】PlayStation年度回顧 　登入可獲免費個人造型頭像（附連結）

▲ PS4或PS5用戶只要在2021年1月1日到2021年12月31日之間，在主機上累計遊玩時數超過十小時，便可登入PlayStation 2021年度回顧報告。（PlayStation官網圖片）

各位PlayStation遊戲迷在2021年，與全球玩家創下了甚麼成績？PlayStation官方日前推出2021年度回顧網站（連結傳送門），讓PS4或PS5用戶登入自己的PS帳號查看年度報告，還可以領限定造型頭像！

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PlayStation回顧網站開放查詢2021年整年的總時數紀錄，包括總時數紀錄、最常遊玩的遊戲等。只要是年滿18歲的PS4或PS5用戶，兼遊玩超過10小時以上，就能參與這次活動。惟曾經不同意PS5系統設定來收集「完整資料」的用戶則可能無法參與。

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PlayStation指，用戶可以看到全球PlayStation玩家在2021年共同取得的社群數據，包括《Returnal》裡最受歡迎的武器、《Destruction AllStars》裡的撞車總數、以及在《Ratchet & Clank: Rift Apart》裡遇過Kit的玩家百分比。

責任編輯：張寶燕

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