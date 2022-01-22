  • 17°C
香港時間 : 2022122日 (六) 15:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【機迷熱話】PlayStation年度回顧 　登入可獲免費個人造型頭像（附連結）

科技 15:00 2022/01/22

分享：

PS4或PS5用戶只要在2021年1月1日到2021年12月31日之間，在主機上累計遊玩時數超過十小時，便可登入PlayStation 2021年度回顧報告。（PlayStation官網圖片）

各位PlayStation遊戲迷在2021年，與全球玩家創下了甚麼成績？PlayStation官方日前推出2021年度回顧網站（連結傳送門），讓PS4或PS5用戶登入自己的PS帳號查看年度報告，還可以領限定造型頭像！

【機迷熱話】Google Play Games測試版出爐　Windows 11可玩Android遊戲

【機迷熱話】Xbox Game Pass用戶年增700萬　預計明年收益高達311億元

PlayStation回顧網站開放查詢2021年整年的總時數紀錄，包括總時數紀錄、最常遊玩的遊戲等。只要是年滿18歲的PS4或PS5用戶，兼遊玩超過10小時以上，就能參與這次活動。惟曾經不同意PS5系統設定來收集「完整資料」的用戶則可能無法參與。

【機迷熱話】重現巴黎聖母院火災　Ubisoft擬推VR虛擬實境遊戲

PlayStation指，用戶可以看到全球PlayStation玩家在2021年共同取得的社群數據，包括《Returnal》裡最受歡迎的武器、《Destruction AllStars》裡的撞車總數、以及在《Ratchet & Clank: Rift Apart》裡遇過Kit的玩家百分比。

責任編輯：張寶燕

三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【三星手機】三星證實Galaxy S22下月推出　CEO揭曉新機5大亮點
2022/01/21
【三星手機】三星證實Galaxy S22下月推出　CEO揭曉新機5大亮點
【AI芯片】內存、數據計算合二為一　三星研世上首款MRAM內存內計算芯片
2022/01/14
【AI芯片】內存、數據計算合二為一　三星研世上首款MRAM內存內計算芯片
【三星手機】三星誤判形勢　韓媒：取消Note系列無助Galaxy S21銷售情況
2022/01/18
【三星手機】三星誤判形勢　韓媒：取消Note系列無助Galaxy S21銷售情況
【三星芯片】三星自研芯片Exynos 2200登場　首度引入光線追蹤圖像處理功能
2022/01/18
【三星芯片】三星自研芯片Exynos 2200登場　首度引入光線追蹤圖像處理功能

你可能感興趣

【三星手機】三星證實Galaxy S22下月推出　CEO揭曉新機5大亮點
13:09 2022/01/21
【三星手機】三星證實Galaxy S22下月推出　CEO揭曉新機5大亮點
【AI芯片】內存、數據計算合二為一　三星研世上首款MRAM內存內計算芯片
14:38 2022/01/14
【AI芯片】內存、數據計算合二為一　三星研世上首款MRAM內存內計算芯片
【三星手機】三星誤判形勢　韓媒：取消Note系列無助Galaxy S21銷售情況
11:05 2022/01/18
【三星手機】三星誤判形勢　韓媒：取消Note系列無助Galaxy S21銷售情況
遊戲設置 遊戲平台 電玩手遊 PlayStation 遊戲 串流

下一篇文章

【Windows 11】支援深色模式！　用戶發現Windows 11擬全面改版
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【4K體驗】YouTube TV將支援4K直播NBA　首年月費200元有找
【4K體驗】YouTube TV將支援4K直播NBA　首年月費200元有找
【Google】免費版G Suite服務結束　未付費升級用戶將遭停權
【Google】免費版G Suite服務結束　未付費升級用戶將遭停權
【電子支付】黑客無處不在？　FBI警告QR code付費或被盜取金錢
【電子支付】黑客無處不在？　FBI警告QR code付費或被盜取金錢
【科技一周回顧】WeChat Pay HK推虎年電子利是　華為雙旗艦手機P50 Pro、P50 Pocket登陸香港
【科技一周回顧】WeChat Pay HK推虎年電子利是　華為雙旗艦手機P50 Pro、P50 Pocket登陸香港
【AirPods】AirPods 新專利　識別人聲對話暫停降噪功能
【AirPods】AirPods 新專利　識別人聲對話暫停降噪功能
【三星手機】三星證實Galaxy S22下月推出　CEO揭曉新機5大亮點
【三星手機】三星證實Galaxy S22下月推出　CEO揭曉新機5大亮點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款